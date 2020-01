Black Shark 3 potrebbe essere il primo smartphone con 16GB di RAM

Ad oggi la quantità massima di RAM di uno smartphone è 12GB, ma questa situazione potrebbe presto vedere una svolta: secondo alcune indiscrezioni, il telefono da gaming Black Shark 3 di Xiaomi disporrà infatti di ben 16GB di memoria.

Questo è quanto ha lasciato trapelare Sudhansu , leaker conosciuto su Twitter per il suo palmarès invidiabile. Tuttavia, se Black Shark 3 sarà il primo cellulare a integrare tanta RAM o meno, dipenderà dalla data d’uscita Le indiscrezioni su questo smartphone si susseguono ormai da tempo e, considerando il suo predecessore rilasciato nel marzo dello scorso anno, è probabile che arriverà presto, plausibilmente in occasione del prossimo MWC 2020 .

Indipendentemente dal quantitativo di memoria, questo smartphone dovrebbe farne buon uso poiché i telefoni da gaming necessitano di tutta la potenza possibile e così tanta RAM abbinata a un chipset di fascia alta (come lo Snapdragon 865 che, probabilmente, verrà adottato) potrebbe avvicinare il gaming su smartphone a quello su console.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOoJanuary 9, 2020