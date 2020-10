Samsung Galaxy Note 20, il display forse non sarà all'altezza delle aspettative

Ci si aspetta che Samsung debutti presto con la nuova gamma Galaxy Note 20 in un evento virtuale che si terrà ad agosto, e sono iniziate a circolare alcune voci sull'offerta degli smartphone di fascia alta dell'azienda e su ciò che potrebbe comportare.

Uno degli ultimi rumor proviene dal famoso Ice universe di Twitter, che offre alcuni dettagli sul presunto display entry-level di Note 20, insieme a un'opinione al riguardo tutt'altro che rosea.

Riferendosi al display con aggettivi tutt'altro che lusinghieri, Ice universe dichiara che il modello standard di Samsung Galaxy Note 20 seguirà lo stesso approccio del Galaxy Note 10 dello scorso anno, in quanto presenterà ancora una volta un display FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort.June 17, 2020