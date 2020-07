Samsung Galaxy Fold 2: i render mostrano come saranno i pieghevoli del futuro

Samsung dovrebbe svelare il prossimo Galaxy Fold 2 insieme alla nuova serie Galaxy Note 20 all'evento Unpacked della prossima settimana. Era insomma solo questione di tempo prima che iniziassero ad apparire online i primi render.

Condivisi da MySmartPrice, che afferma di aver ricevuto le immagini da una fonte molto affidabile, i render mostrano che ci saranno una serie di migliorie importanti per i modelli di nuova generazione.

(Image credit: Samsung / MySmartPrice)

Le immagini mostrano il nuovo Galaxy Fold da svariate angolazioni in due varianti di colore, nero e bronzo, gli stessi in cui è apparso il Galaxy Note 20 in altre immagini trapelate precedentemente. Potete vedere le altre immagini del Galaxy Fold 2 sul sito di MySmartPrice.

Sembra che Samsung abbia sistemato due cose che avevano sollevato alcune lamentele con il Galaxy Fold originale, ossia il display esterno troppo piccolo e il notch troppo invadente.

Le immagini trapelate mostrano un Galaxy Fold completamente rinnovato, provvisto di un display esterno full-size, che rende il dispositivo simile a uno smartphone tradizionale quando chiuso, e una fotocamera posizionata in un piccolo foro a destra nella parte alta del display interno.

Fotocamera e display

Inoltre i render mostrano tre fotocamere posteriori, che sembrano molto simili a quelle del comparto fotografico del Galaxy Note 20.

Non si capisce invece se Samsung abbia deciso di apportare miglioramenti all'inconsistente display in plastica del Galaxy Fold originale, magari dotando il display del nuovo pieghevole dello stesso vetro flessibile di cui è provvisto il Galaxy Z Flip.

Come sempre, vi ricordiamo che queste notizie non sono state confermate ufficialmente e non si possono considerare veritiere finchè Samsung non rilascerà informazioni ufficiali. Ne sapremo di più su Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 20 il 5 agosto, in occasione dell'evento Samsung Unpacked.