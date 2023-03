Questo standing desk economico è una svolta, lo adoro

Lavorare seduti tutto il giorno fa male alla salute, questo ormai lo sappiamo da anni. Bisognerebbe alzarsi e muoversi, ogni tanto, ma sarebbe ancora meglio inserire nella giornata dei momenti in cui si sta in piedi.

Proprio per questo è nato il concetto di Standing Desk. La scrivania fatta apposta per lavorare in piedi porta molti benefici alla salute, e anche per questo negli ultimi anni ne sono arrivati in commercio di ogni genere e prezzo - basti vedere quanto è affollata la relativa pagina Amazon (Si apre in una nuova scheda).

Tra i tanti prodotti, sto usando da qualche tempo il convertitore standing desk Fenge singolo. È il modello più semplice e meno costoso che trovate su Amazon, ma è anche una cosa strepitosa. Un game changer per dirlo con un'espressione inglese che non riesco a tradurre con efficacia.

Sicuramente questo standing desk lo consiglierei a chiunque usi un computer portatile. In particolare, ma non solo, a chi usa il portatile senza collegare uno schermo sterno o un mouse.

Offre lo spazio giusto per il laptop, con un po' di extra per poggiare il telefono, gli occhiali o altri oggetti. Al momento di alzarsi, basta attivare la levetta laterale (lo si può girare da entrambi i lati), e in due secondi sarete nella posizione in piedi.

Volendo si può anche usare con un desktop, ma non è consigliabile perché con il peso di un monitor comincia a far fatica. Con un portatile sottile e leggero, invece, è tutto quello che potreste volere da un convertitore standing desk.

Ci sono sicuramente modelli più complessi, magari più adatti all'ufficio o a chi usa schermi esterni di grandi dimensioni. Pensando allo smart working in casa, però, mi viene in mente chi lavora con il solo computer portatile, magari al tavolo della cucina.

Per queste persone, il convertitore standing desk Fenge è ideale. Abbassato permette di lavorare come se nulla fosse, perché si limita a sollevare di qualche centimetro il laptop - cosa che in alcuni casi potrebbe essere già un bel pregio.

Non solo lo si può alzare in un attimo, che è il punto centrale. Ma è anche piccolo e leggero: alla fine della sessione di lavoro, potrete trasformare l'ambiente semplicemente spostandolo, visto che tra le altre cose pesa pochissimo.

Tutto questo per 89 euro. Se siete persone che lavorano a casa con un portatile dovreste farci più che un pensierino, perché ci si guadagna in salute e in qualità della vita.