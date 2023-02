Standing desk, i benefici per la salute sono il fattore più importante

Secondo il nostro sondaggio, gli evidenti benefici per la salute portati dal lavorare in piedi sono le ragioni principali che spingono gli utenti ad acquistare uno standing desk per il proprio spazio di lavoro.

In collaborazione con OnePulse (Si apre in una nuova scheda) abbiamo chiesto a 1.000 di persone se possedessero una scrivania per lavorare in piedi, e più di un quinto ha risposto di non averla ma di volerla acquistare quest'anno. Quando abbiamo indagato più a fondo e abbiamo chiesto loro il motivo, la maggior parte ha citato i miglioramenti del loro benessere psichico come preoccupazione principale.

Abbiamo anche chiesto loro quali fossero le caratteristiche più importanti per la decisione d'acquisto, una domanda che abbiamo posto anche al 15% che già possedeva uno standing desk.

Alla domanda sul motivo per cui chi non ha uno standing desk vorrebbe acquistarne uno, le risposte più gettonate sono state il miglioramento della postura (64%) e della salute (51%). Il 30% ha anche citato la necessità generica di una nuova scrivania.

Diversi intervistati hanno anche espresso il desiderio di alleviare il mal di schiena, mentre altri hanno detto che li avrebbe aiutati a concentrarsi e che volevano muoversi di più durante la giornata, cosa possibile con una scrivania convertibile, che può essere facilmente regolata in altezza sia da seduti che in piedi. Qualcuno aggiunge anche un tapis roulant alla configurazione, proprio per fare più movimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche più tenute in considerazione, il prezzo (28%) e la durabilità (23%) sono stati i fattori più importanti. Le dimensioni, le funzioni aggiuntive (come il portabicchieri) e la velocità di conversione sono state tutte richieste in egual misura, con circa il 12%-15% degli intervistati che hanno scelto queste opzioni. La rumorosità della scrivania è stata la preoccupazione minore, con solo il 6% che l'ha considerata un fattore importante.

Per coloro che possiedono già una scrivania, il prezzo e la durabilità sono stati ancora una volta i fattori più importanti, anche se l'ordine di importanza è stato invertito (26% per il prezzo e 32% per la durata questa volta). Anche per questo gruppo le dimensioni sono da tenere in considerazione, con il 20% che le considerava importanti.

A causa delle difficoltà finanziarie che molti affrontano nell'attuale clima economico, forse non è una sorpresa che il prezzo sia una preoccupazione maggiore per coloro che stanno cercando di acquistare una scrivania rispetto a coloro che ne hanno già una.

Gli standing desk per lavorare in piedi non sono certo economici, ma la loro maggiore popolarità aumenta la concorrenza tra i produttori, il che significa che ci sono più opzioni di alta qualità a prezzi più accessibili che mai, e una maggiore varietà in termini di design e funzioni disponibili.