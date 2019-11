Quanta RAM ci vuole per giocare su PC?

Se avete letto con attenzione i requisiti di sistema dei giochi per PC dell'ultimo anno, avrete probabilmente notato che molti sono senz'altro impegnativi.

Se si dovessero prendere questi requisiti alla lettera, probabilmente si arriverebbe a pensare che per giocare in 4K coi dettagli al massimo a tutti i titoli sia necessario avere un PC da 40 mila euro. Fortunatamente non tutti i requisiti vanno seguiti alla lettera, visto che molti di essi sono un po' esagerati.

Il requisito più "gonfiato" in assoluto è la memoria di sistema, ovvero la RAM. Abbiamo notato che diversi giochi, tra cui Call of Duty: Modern Warfare oggi consigliano 16 GB di RAM. Ma è davvero fondamentale?

Beh, fortunatamente abbiamo potuto fare delle prove, in modo da poter rispondere con certezza a questa domanda.

Non sono necessari 16 GB di RAM (per ora)

Per vedere se 16 GB sono davvero necessari o meno, abbiamo preso due banchi da 8GB in dual channel a cui abbiamo aggiunto un processore AMD Ryzen 9 3900X e una RTX 2080 Ti, in modo da rimuovere qualsiasi potenziale collo di bottiglia. Tutti i test sono stati effettuati in 4K (3.480 x 2.160).

Abbiamo eseguito i benchmark integrati in Metro Exodus e Middle Earth: Shadow of War, due dei videogiochi più impegnativi per i PC attualmente in circolazione. Probabilmente vi sorprenderà, ma con 16 GB otterrete un framerate solo leggermente più alto. Insomma, la differenza è proprio minima.

Con Metro Exodus in 4K con impostazioni al massimo (compreso il ray tracing) abbiamo ottenuto in media 36 fps con 16 GB di RAM, mentre con 8GB il numero è sceso a 34 fps. Si tratta di una differenza del 6%, come vedete è una differenza tutt'altro che abissale e con tutta probabilità non inficierà sulla vostra esperienza d'uso. Anche nell'1% di fps più bassi che abbiamo ottenuto, la differenza tra i due sistemi era nell'ordine del 5-6%. Infatti mentre il sistema con 16 GB faceva registrare un minimo di 24 fps, il sistema con 8 GB si fermava a 23 fps.

Il divario si è dimostrato ancora meno marcato quando abbiamo eseguito i test con Middle Earth: Shadow of War. Infatti se il sistema con 16 GB di RAM ha ottenuto 75 fotogrammi al secondo, il PC con 8 GB si è fermato a 74. La differenza è talmente lieve che rientra perfettamente nel margine d'errore.

Le cose potrebbero cambiare a breve

In sostanza chi ha 8 GB di RAM per ora può dormire sonni tranquilli, soprattutto se non gioca a titoli impegnativi come Battlefield V o Metro Exodus in 4K. Per fare un esempio, quando stavamo giocando a Sekiro: Shadows Die Twice per lavoro abbiamo notato che il nostro PC usava soltanto 7 GB di RAM e c'erano pure diverse schede di Chrome aperte in background.

Va detto, però, che quando stavamo provando Borderlands 3 performance abbiamo notato che che il gioco usava parecchia memoria di sistema. Questo titolo, anche se in background c'erano solo pochissime cose aperte (e leggere) utilizzava ben 12 GB di RAM e considerate che la scheda grafica era una RTX 2080 Ti che ha ben 11 GB di memoria video.

Come nella maggior parte dei casi, dipende tutto da quali titoli avete intenzione di giocare e le impostazioni che vorrete avere. Anche se giocate ai titoli AAA più recenti, se siete disposti ad abbassare un po' alcune impostazioni ogni tanto, non dovreste avete problemi di sorta con 8 GB per un bel po' di tempo.

Se invece siete tra chi non accetta di non poter giocare un titolo al massimo dei dettagli a 120 fps, allora avrete bisogno di 16 GB, ma riteniamo che la maggior parte delle persone che rientrano in questa categoria disponga già di 16 GB di RAM.

Per la maggior parte degli utenti, che magari vuole giocare a Overwatch ogni tanto per fuggire dalla monotonia di tutti i giorni, 8 GB di RAM sono più che sufficienti e non vi consigliamo di spendere per aumentarne la quantità.

Ad ogni modo, se anche 8 GB vi stanno bene, sappiate che i prezzi della memoria RAM al momento sono tra i più bassi degli ultimi anni, quindi magari potrebbe essere un buon momento per avere più memoria di sistema a disposizione.

