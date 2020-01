PS5, le ultime novità sulla data di presentazione

Man mano che ci avviciniamo all'uscita della PS5 le indiscrezioni non fanno che aumentare, ma non tutte sono degne della nostra attenzione. L'ultima news in questione è stata pubblicata su 4Chan, e riguarda la presentazione della PS5 che dovrebbe aver luogo a febbraio.

Il rumor è stato ripubblicato su Reddit, e afferma che la PS5 sarà presentata il 5 febbraio a un PlayStation Meeting, esclusivo per i media. Secondo il leaker all'evento Sony svelerà il design e le specifiche della console, diverse esclusive per PS5, novità su PlayStation Now, insieme al prezzo e ad alcune funzioni della console.

Potete leggere il rumor al link di seguito:

Abbiamo dei dubbi

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Bene, analizziamolo. A partire dalla fonte stessa, un poster anonimo su 4Chan, che potrebbe essere chiunque. Questo post non fornisce nemmeno la fonte originale, rendendoci ancora più scettici. In che modo questa persona ha ottenuto le informazioni? Perché dovremmo crederci? Forse cerca di nascondere la sua identità, in ogni caso valuteremo questo rumor in base alle nostre conoscenze ed esperienza.

Innanzitutto, il post menziona che Sony mostrerà di più all'E3 2020, tuttavia Sony ha già confermato ufficialmente che non parteciperà all'evento di quest'anno. Se la fonte avesse esperienza nel settore lo saprebbe per cui riteniamo si tratti di qualche utente che ha provato ad ipotizzare le prossime mosse del colosso giapponese. Detto questo, non è la prima volta che sentiamo di una presentazione della console prevista per febbraio, così come le voci di corridoio su Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2.

E lo slogan?

(Image credit: Djordje Novakov / Shutterstock.com)

Molti esperti e appassionati ritengono questa voce plausibile per via del nuovo slogan della PS5: "è tempo di giocare". L'account Twitter di PlayStation Europe ha cambiato la sua descrizione per includere questa frase, quindi immaginiamo che sia lo slogan con cui verrà sponsorizzata la PS5.

A questo punto, il tempo è il fattore chiave; se la modifica è avvenuta prima della pubblicazione di questo rumor, quest'ultimo diverrebbe poco attendibile, ma se il post fosse stato pubblicato prima, beh, la questione diventerebbe interessante. Tuttavia, come abbiamo accennato in precedenza, riteniamo che solo una parte di questa voce possa essere ritenuta plausibile, basti pensare alla menzione dell'E3 2020. Diverse voci hanno suggerito che un evento di rivelazione per PlayStation 5 si svolgerà a febbraio, ma Sony non ha confermato nulla.