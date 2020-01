PS5 e Xbox Series X, un sondaggio svela le funzioni più richieste

Secondo un recente sondaggio condotto dai consumatori, tempi di caricamento più veloci ed effetti visivi migliori sono le funzioni più richieste per le console di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5.

Gamesindustry.biz ha posto una serie di domande all'Interactive Software Federation of Europe (ISFE) e al sondaggio per i consumatori GameTrack di Ipsos MORI sulle funzioni per il prossimo ciclo di console. Il sondaggio è stato condotto tra 8.000 giocatori con un'età compresa tra gli 11 e i 64 anni in Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito.

Tra gli intervistati, il 78% ritiene che una "grafica migliore" sia un fattore importante per le console di nuova generazione, mentre l'altra caratteristica chiave sembra essere la riduzione dei tempi di caricamento: il 71% dei giocatori concorda sul fatto che "tempi di caricamento più brevi" sono importanti per loro.

Le funzioni meno desiderate

È interessante notare che sia Sony che Microsoft hanno annunciato il supporto alla risoluzione 8K, ma questa funzione non sembra essere così importante per gli intervistati poiché solo il 49% si è dichiarato interessato a questa funzione.

Secondo il sondaggio, la retrocompatibilità con le console precedenti è importante per il 59% dei giocatori, mentre il 57% concorda sul fatto che anche i motion control fossero una caratteristica importante. Infine, il 58% dei partecipanti non vuole rinunciare ai giochi fisici.

"Le feature a più bassa priorità per i giocatori sono state il supporto alla realtà virtuale e la possibilità di giocare su dispositivi mobile, scrive GamesIndustry. “La realtà virtuale era importante per il 37% degli intervistati, mentre la modalità portatile si attesta al 38%. Per quanto riguarda i giocatori su console, la realtà virtuale era importante per il 43%, mentre una modalità per dispositivi mobile per il 45%".