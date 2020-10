PS5 DualSense vs controller Xbox Series X: qual’è il migliore?

PS5 e Xbox Series X dovrebbero uscire nel quarto trimestre di quest’anno, e i giocatori dovranno decidere ancora una volta se investire i propri risparmi sulla console di Sony o quella di Microsoft. I titoli next-gen e le prestazioni grafiche (e i tempi di caricamento) sono gli argomenti principali nelle conversazioni, tuttavia non dovreste escludere l'impatto che i controller di nuova generazione avranno sulla vostra esperienza d’uso.

Entrambe le società hanno già rivelato i loro nuovi gamepad. Microsoft si è concentrata sull'accessibilità e la familiarità, mentre Sony ha puntato su un design del tutto nuovo e ha introdotto nuove funzionalità che dovrebbero migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco su PS5.

Quindi, qual’è il migliore? Abbiamo redatto una guida sui controller DualSense e quello dell’Xbox Series X, confrontandoli accuratamente.

Disponibilità e prezzo

(Image credit: Sony)

I nuovi controller usciranno assieme alle nuove console nel quarto trimestre di quest'anno (al momento nessuna delle due aziende ha fornito una data precisa). Purtroppo, non abbiamo idea del prezzo dei due controller, ma possiamo azzardare un'ipotesi basata sull'hardware attualmente disponibile.

Il DualShock 4, l'attuale controller di Sony, è disponibile intorno ai 60 euro. Il prezzo di questo pad è rimasto costante dal lancio della PS4 (eccezion fatta per le promozioni), probabilmente a causa di funzioni come la barra luminosa e il touchpad. Queste funzionalità non sono state particolarmente sfruttate dagli utenti e aumentano anche i costi di produzione.

(Image credit: Microsoft)

Il DualSense offrirà ulteriori funzionalità, di conseguenza potrebbe costare più del suo predecessore.

Anche il controller dell’Xbox One si trova intorno ai 60 euro, e pare che il controller di Series X necessiterà di batterie AA. Considerando che Microsoft ha preferito migliorare l’ergonomia del prodotto, piuttosto che rinnovarla, il prezzo dovrebbe essere simile.

Detto questo, l’Xbox Series X sarà retrocompatibile con gli accessori della One e ciò permetterà a milioni di utenti di risparmiare.

Design

(Image credit: Sony)

Sony e Microsoft hanno adottato approcci drasticamente diversi nei progetti dei controller di nuova generazione: la prima ha optato per un cambio di design radicale, mentre la seconda ha scelto di riproporre il design vincente del pad della Xbox One.

Il controller DualSense sarà disponibile nella colorazione bianca, che in passato caratterizzava solo i modelli in edizione limitata, mentre la parte centrale del controller rimane nera. Vengono riproposti gli stick analogici simmetrici, mentre i pulsanti frontali non sono più colorati, il che conferisce al controller un aspetto premium.

Anche a questo giro è disponibile un touchpad, mentre la striscia luminosa incorporata nel Dualshock 4v2 è ora posizionata anche attorno al touchpad.

Il pulsante "Condividi" è stato sostituito con il pulsante "Crea", che secondo Sony permetterà di creare contenuti di qualità da condividere sui social. Vi forniremo maggiori informazioni su questa funzione prima della sua uscita.

Il controller sarà ricaricabile tramite connessione USB-C rispetto alla precedente mini-USB. USB-C è diventato il nuovo standard, quindi potrete collegare al controller lo stesso cavo che utilizzate per gli smartphone Android, iPad Pro, MacBook e Nintendo Switch.

La porta USB-C sarà disponibile anche sul controller della Xbox Series X. Il colosso di Redmond ha optato per un approccio più tradizionale. Per prima cosa, è stato aggiunto il pulsante "Condividi" al centro del controller, quindi non dovrete più entrare nel menu nel bel mezzo della battaglia per effettuare clip.

Il D-pad è stato rivisto e trae ispirazione da quello del controller wireless Elite Xbox; consentirà un maggiore controllo su input complessi, come quelli dei giochi di combattimento (ad esempio Tekken 7).

Sono disponibili nuove impugnature strutturate sui grilletti, che faciliteranno la presa ai giocatori negli scontri più intensi, e il profilo generale del controller è stato ridotto per aiutare gli utenti con le mani più piccole.

Le funzionalità confermate

(Image credit: Microsoft)

Il controller Xbox Series X offrirà un minore input lag grazie alla tecnologia “Input di latenza dinamica”, che velocizzerà l'invio di informazioni dal controller alla console (e alla TV tramite HDMI) per sincronizzare al meglio i vostri comandi con i frame dello schermo. Il controller utilizzerà la stessa infrastruttura radio wireless dell’Xbox One e continua a offrire la compatibilità Bluetooth (Bluetooth Low Energy) per associare rapidamente la periferica ai dispositivi, il che sarà molto utile per chi vorrà giocare in streaming su Project xCloud.

Anche il DualSense di Sony offrirà la connettività Bluetooth, ma anche una funzione innovativa, il feedback tattile.

Questa tecnologia, integrata nei trigger, consentirà ai giocatori di percepire azioni in-game come tirare indietro la corda di un arco o camminare o guidare attraverso i grilletti. Sembra interessante, e recentemente Mike Bithell, sviluppatore di Thomas Was Alone e John Wick Hex, ha suggerito che il controller potrebbe fare sentire anche le singole gocce di pioggia. Spetterà agli sviluppatori implementare la tecnologia, ovviamente, tuttavia gli studi proprietari di Sony dovrebbero implementarlo regolarmente.

Inoltre, DualSense vanta un microfono incorporato che, a detta di Sony, consentirà di parlare online senza l'uso di uno esterno. Per ulteriori informazioni restate sintonizzati su Techradar.