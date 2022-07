Prime Video cambia faccia (ed era anche ora)

Prime Video è tra le principali offerte quando si tratta di streaming, e per contenuti riesce a competere discretamente con Netflix e Disney+. La sua forza è sicuramente il prezzo, visto che il servizio è incluso con l'abbonamento Amazon Prime, a 3,99/mese oppure €36 l'anno.

L'interfaccia di Prime Video, tuttavia, è bruttarella e sa di vecchio.

Fortunatamente, pare che in casa Amazon qualcuno se ne sia accorto. La nuova versione è in via di distribuzione, e nel corso delle prossime settimane (speriamo non siano mesi) tutti noi potremo riceverla su TV, smartphone e tablet. Anche le applicazioni Windows e quella per browser saranno rinfrescate, in una seconda fase.

La novità più importante è un nuovo menu di navigazione, che dovrebbe rendere più facile orientarsi tra i numerosi contenuti disponibili. Un esempio si può vedere nell'immagine qui sotto, che tuttavia non è specifica per la versione italiana.

Ci sarà una sezione per lo sport, una per i film, una per le serie e così via. E ci sarà uno spazio speciale per i prodotti più importanti, come la nuova serie Gli Anelli del Potere.

Ci sarà spazio per i contenuti più visti, una cosa che Netfilx ha introdotto già da un po'. Ed è una buona idea, perché in effetti la lista dei contenuti più visti può aiutare a scegliere il prossimo spettacolo.

(Image credit: Prime Video)

Prime video: il problema dei contenuti a pagamento

Lo scoglio più grande riguarda i canali aggiuntivi. Finora Amazon ha proposto film e altri contenuti in homepage, senza far capire subito che per vederli bisogna sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo a un canale extra.

Con la nuova interfaccia dovrebbe essere più semplice capire se un film è incluso nell'abbonamento Prime o se invece bisogna aprire il portafogli, per poterlo vedere. I contenuti extra avranno una spunta blu.

Il problema non è tanto pagare, lì ognuno sceglie quello che vuole. Il problema finora è stato avere delle cose in homepage che sembrano incluse ma poi invece c'è la brutta sorpresa. È il tipo di frustrazione che ti fa odiare un servizio, e ti fa venire voglia di disire l'abbonamento. Se non fosse che costa così poco, accidenti!

Ci sarà anche una nuova scheda dedicata alle iscrizioni esistenti, il che è davvero molto comodo per le iscrizioni temporanee. Per esempio, magari vorrete iscrivervi a un canale sportivo solo per seguire i mondiali di Volley 2022. Però poi bisogna ricordarsi di disdire, e per questo avere un promemoria in homepage è un'ottima cosa.

Amazon Prime Video ha sicuramente bisogno di una nuova interfaccia, e personalmente credo che potrebbero anche cambiare lo sfondo grigio con una tonalità più scura; ogni volta che vedo lo splash screen di questa app mi chiedo se ho davvero un OLED o se mi sono confuso quando l'ho ordinato.

Altrettanto sicuramente le applicazioni dei concorrenti sono fatte meglio, e oltre ai citati Netflix e Disney+, Apple TV Plus sta crescendo, e altre si stanno espando globalmente (Paramount, CBS, etc.). E ci sono anche le TV pubbliche dei vari paesi: tra di loro, anche RaiPlay ha tirato fuori un'app niente male.

Amazon resta la piattaforma con il migliore rapporto qualità/prezzo, e sicuramente offre alcuni contenuti di grandissimo valore, originali o in esclusiva: abbiamo citato Gli Anelli del Potere, ma ci sono molti altri titoli, come The Boys, The Grand Tour e molti altri. Magari mancano i grossi titoli che si trovano su Netflix, ma resta un'offerta più che valida al suo prezzo.