Peaky Blinders: Netflix conferma la data di uscita

Natflix ha finalmente comunicato la data di uscita ufficiale dell'ultima stagione di Peaky Blinders.

I fan della serie, già in onda su BBC One dal 27 febbraio per chi risiede nel Regno Unito, attendevano con ansia una conferma da parte di Netflix.

Nelle scorse settimane, subito dopo l'uscita della prima puntata in UK, sono circolate diverse indiscrezioni a riguardo, ma nulla di definitivo. Oggi sappiamo con certezza che per vedere Peaky Blinders su Netflix, purtroppo, dovremo attendere ancora un bel po'.

Quando esce Peaky Blinders su Netflix?

L'ultima stagione di Peaky Blinders andrà in onda su Netflix da Venerdi 10 Giugno.

La data è valida per tutti gli spettatori che accedono al servizio dall'Italia, anche se utilizzando una VPN si può aggirare l'ostacolo e iniziare a vedere Peaky Blinders da subito, ma in lingua originale (sottotitolato). Se volete sapere come vedere in streaming gratis la stagione finale di Peaky Blinders qui trovate il nostro articolo dedicato.

Considerando che l'episodio finale verrà trasmesso il 3 aprile nel Regno Unito, la data proposta da Netflix potrebbe deludere i molti fan che attendono il ritorno della serie da più di un anno.

I 3.8 milioni di visualizzazioni per la prima puntata trasmessa in UK la dicono lunga sulla popolarità della serie che, stando a quanto affermato dagli sceneggiatori, concluderà la saga di Tommy Shelby e dei Peaky Blinders.

Per fortuna si parla già di un film e di uno (o più) spin off. Al momento non si sa molto a riguardo, ma il regista e sceneggiatore della serie Steven Knight ha già confermato che non lavorerà ai sequel.