Panasonic HTB600, soundbar Dolby Atmos per godersi il cinema alla grande

Un film è caratterizzato quasi sempre da scene complesse, in cui dialoghi e colonne sonore si accavallano. La maggior parte degli altoparlanti inclusi nelle TV non riesce a gestire queste scene in modo ottimale e l’audio può risultare compromesso o addirittura fastidioso. Panasonic potrebbe offrire la soluzione con la sua proposta di soundbar, che implementano la tecnologia proprietaria Clear Mode Dialogue per migliorare i discorsi degli attori durante la visione di film e spettacoli.

Le soundbar SC-HTB600 e SC-HTB400 sono le ultime a unirsi alla serie di diffusori per TV del marchio, che secondo Panasonic offriranno una scelta più ampia ai consumatori.

Michael Friedrich, direttore generale del gruppo Home AV di Panasonic, spiega: "Crediamo di offrire ai consumatori diverse scelte. HTB600 è l'ideale per gli appassionati di cinema che vogliono provare l’esperienza del Dolby Atmos 3D a casa, mentre la HTB400 è perfetta per chi cerca una soluzione semplice per ascoltare degnamente le colonne sonore dei film e usufruire di dialoghi più chiari".

Suono surround virtuale

Entrambe le soundbar hanno l'impostazione Clear Mode Dialogue, ma solo la SC-HTB600 è dotata della tecnologia Dolby Atmos e DTS:X integrata, il che significa che potete sperimentare il suono dei vostri film, programmi TV e giochi all'interno di una sfera a 360 gradi, rendendo l'esperienza cinematografica più coinvolgente, con il suono che sembra provenire da tutte le angolazioni.

La HTB600, tuttavia, non offre un vero Dolby Atmos, in quanto non ha i tweeter necessari per far rimbalzare il suono dal soffitto fino alle orecchie. Panasonic afferma che la soundbar riesce a trasmettere un suono surround virtuale con altoparlanti rivolti in avanti.

Il Virtual Dolby Atmos in sostanza induce il cervello a pensare che il suono stia arrivando da tutte le angolazioni. È efficace, ma difficilmente sarà coinvolgente come una vera configurazione Dolby Atmos.

Oltre a due altoparlanti che riproducono una gamma completa di frequenze, la SC-HTB600 è dotata di un subwoofer wireless, capace di aumentare le frequenze dei bassi.

SC-HTB400 invece è dotata di un subwoofer integrato, il che la rende una scelta migliore se avete poco spazio. Con ogni probabilità, i bassi non saranno potenti come quelli di un subwoofer esterno, ma farà risparmiare dello spazio prezioso..

È interessante notare che entrambe le soundbar sono inclinate verso l'alto di sette gradi, il che secondo Panasonic dirige l'audio direttamente verso le orecchie e vengono fornite con piedini regolabili se si desidera posizionarle sulla base del televisore. Il metodo dovrebbe funzionare anche se la soundbar viene montata al muro, poiché anche la parte posteriore è angolata.

In termini di connettività, entrambe le soundbar supportano il Bluetooth (la versione esatta deve ancora essere confermata), quindi potete riprodurre contenuti dal vostro smartphone o tablet in modalità wireless.

SC-HTB600 è inoltre dotata di passthrough 4K HDR, quindi potete guardare contenuti 4K e Dolby Vision senza perdere la qualità dell'immagine, mentre una porta HDMI eARC consente di inviare i formati audio ad alta risoluzione dalla TV alla soundbar.

Il prezzo non è stato ancora rivelato, ma immaginiamo che la SC-HTB600 sarà la più costosa delle due. Il modello di punta dello scorso anno (SC-HTB900) costava 799 euro.