OnePlus 8, ecco le specifiche dei prossimi smartphone OnePlus

OnePlus 8 è uno degli smartphone più attesi del 2020 e potrebbe arrivare sul mercato accompagnato da un modello Pro e forse, per la prima volta in assoluto, da una variante "Lite". Tuttavia il mistero attorno a questi dispositivi potrebbe essere stato parzialmente svelato.

L’indiscrezione proviene dal social media cinese Weibo , dove un utente ha pubblicato un elenco completo delle specifiche riguardanti i nuovi prodotti One Plus. Non sappiamo molto di questa fonte, per cui vi invitiamo a rimanere scettici.

Vale la pena sottolineare che l’indiscrezione consiste in un lungo elenco di specifiche e non vi sono i rendering di tali dispositivi, quindi non sappiamo se OnePlus 8 Pro monterà una fotocamera a scomparsa come 7 Pro o l’azienda abbia optato per altre soluzioni.

Pare che questo modello sarà equipaggiato da due fotocamere frontali, tuttavia il mercato offre già dispositivi simili per cui non si tratterebbe di una novità.

Abbiamo redatto un paragrafo per ciascun modello, date un’occhiata.

OnePlus 8 Pro

The OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

Cominciamo dalla versione più grande; pare che One Plus 8 pro monti uno schermo Super AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di ben 3180 x 1440 pixel ed una frequenza di aggiornamento di 120Hz, superando i 90Hz di OnePlus 7T Pro .

Il gruppo delle fotocamere posteriori sarebbe composto da tre sensori quindi il dispositivo non dovrebbe aver subito grandi stravolgimenti rispetto al suo predecessore. L’obiettivo principale potrebbe essere da 60 MP, il teleobiettivo da 16 MP e quello grandangolare da 13 MP.

La fotocamera frontale vanterebbe un obiettivo da 32 MP e un sensore Time-of-Flight (ToF), che servirà probabilmente per l’effetto blur dello sfondo nei selfie; purtroppo non sappiamo se sarà un dispositivo a scomparsa o se si troverà in una posizione differente rispetto ai modelli precedenti.

La capacità della batteria è apparentemente di 4.500 mAh, circa 500 mAh in più rispetto al 7T Pro. Il chipset sembra essere uno Snapdragon 865 ,come ci si aspettava, e dovrebbe integrare un modem 5G; per quel che ne sappiamo una versione 4G potrebbe non essere prevista.

OnePlus 8

The OnePlus 7T (Image credit: Elisa Huttunen)

Il display del OnePlus 8 dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,44 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, superiore sia rispetto al Pro che ai 60Hz della maggior parte degli smartphone.

Il blocco della fotocamera posteriore è simile a quello del Pro, con sensori da 60MP, 16MP e 12MP; la fotocamera frontale vanterebbe un obiettivo da 32MP mentre il sensore ToF sarebbe assente.

OnePlus 8 monterebbe una batteria da 4000 mAh, 500 mAh meno della variante Pro, ma potrebbe durare più a lungo grazie allo schermo più piccolo. La voce riporta anche la presenza del Soc Snapdragon 865 e della connettività 5G, ma come per il modello Pro non sappiamo se la versione 5G sarà l’unica a finire sul mercato.

OnePlus 8 Lite

A leaked OnePlus 8 Lite render (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

La vera novità della gamma OnePlus potrebbe essere il modello di fascia media dell’azienda. Lo schermo di OnePlus 8 Lite sembra misurare 6,4 pollici e dovrebbe disporre di un pannello AMOLED con una risoluzione di 2400 x 1080. Lo stesso display del OnePlus 8, in pratica.

La fotocamera posteriore sarebbe leggermente inferiore con un sensore principale da 48 MP ma con gli stessi obiettivi secondari da 16 MP e 12 MP del top di gamma. Ciò significa che OnePlus 8 Lite perderebbe il sensore da 60 MP degli altri dispositivi, ma l’obiettivo principale rimarrebbe comunque di alto livello. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 16 MP.

Anche questo modello dovrebbe avere una batteria da 4.000 mAh, proprio come OnePlus 8. La differenza principale infatti risiede nel Soc; OnePlus 8 Lite “perde” Snapdragon 865 a favore di un processore MediaTek 1000.

Non abbiamo ancora testato questo Soc, ma non è un chipset di punta, quindi ci aspettiamo che la potenza di elaborazione sia inferiore.

Tutto sommato, le differenze tra gli smartphone della famiglia OnePlus 8 sembrano poche. Non resta che aspettare la presentazione ufficiale di OnePlus che, purtroppo, è prevista nel secondo trimestre del 2020.

Via BGR