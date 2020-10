OnePlus 8 è troppo caro? L’alternativa potrebbe chiamarsi LG Velvet

OnePlus 8 ha dimostrato che l’azienda cinese ha compiuto notevoli passo in avanti rispetto al passato, sia in termini di specifiche che di prezzo. Ciò ha lasciato un vuoto nella fascia media del mercato (in cui OnePlus aveva una posizione molto stabile) che potrebbe essere presto colmato dallo smartphone LG Velvet.

Le informazioni provengono dal sito Web del forum coreano " Meeco ", in cui un utente ha pubblicato uno screenshot di una nuova gamma di smartphone, con schede tecniche annesse.

Non si hanno ulteriori notizie sull’identità del leaker e sulla fonte originale, dunque la nostra raccomandazione è quella di prendere queste indiscrezioni con le pinze; tuttavia le varianti di colore degli smartphone LG presenti nelle suddette immagini sembrano abbastanza verosimili.

Secondo le ultime indiscrezioni, LG Velvet potrebbe avere un processore Snapdragon 765G di fascia media, che non offre prestazioni sul livello del fratello maggiore 865 presente a bordo di OnePlus 8; tuttavia l’utente medio potrebbe non accorgersi della differenza di velocità tra i due processori nel normale utilizzo quotidiano. Inoltre LG Velvet dovrebbe supportare la connettività alle reti 5G.

Il processore potrebbe essere affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, una configurazione abbastanza standard per uno smartphone di fascia media. Il post apparso sul forum Meeco sostiene che LG Velvet potrebbe avere una batteria da 4300 mAh (nuovamente in linea con gli standard della fascia media).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, LG Velvet potrebbe avere una fotocamera principale da 48 MP, un sensore di profondità da 5 MP e un terzo obiettivo da 8 MP, di cui si hanno poche informazioni (non si sa se si tratti di un teleobiettivo, un sensore grandangolare, una camera macro o altro). Nella parte frontale, potremmo trovare una fotocamera da 16 MP.

Ci aspettiamo che LG Velvet abbia un prezzo tipico della fascia media di mercato, magari vicino ai €550 di OnePlus 7, smartphone con cui entrerebbe in diretta competizione per ammaliare gli utenti che credono che OnePlus 8 sia una soluzione troppo costosa.

Il simbolo della rinascita di LG?

Stando alle voci più recenti, LG Velvet dovrebbe prendere il posto di LG G9 , smartphone annunciato e poi abbandonato per motivi che non sono tuttora stati chiariti.

Negli ultimi anni, LG non ha riscosso molto successo nel mercato della telefonia e LG Velvet potrebbe rappresentare un’occasione perfetta di riscatto per l’azienda: se lo smartphone dovesse conquistare la fascia media di mercato (stando alle specifiche mostrate, non si tratta di un’utopia) il marchio LG potrebbe acquistare nuova linfa e tornare nuovamente in auge.

L’uscita di LG Velvet è prevista per il 7 maggio e TechRadar vi fornirà tutti gli aggiornamenti del caso, sperando di poterne testare le capacità il prima possibile; dunque, restate sintonizzati su questi canali per non perdervi le prossime news in arrivo.