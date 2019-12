LG G9 potrebbe essere rilasciato all'inizio del 2020 e i primi rumors sul nuovo top di gamma sono ormai alle porte.

Ci sono già alcune indiscrezioni di cui abbiamo sentito parlare, se siete interessati continuate dunque a leggere questo articolo per avere informazioni più dettagliate sulla possibile data di rilascio, le specifiche e le caratteristiche dell’LG G9.

Inoltre, di seguito, vi elenchiamo ciò che vorremmo offrisse questo nuovo smartphone (e anche ciò che non vorremmo) per ottenere un sostanziale miglioramento rispetto all'LG G8 . Probabilmente ne sapremo di più nel periodo che precederà il MWC 2020 , poiché il telefono verrà presumibilmente lanciato durante il tech show di fine febbraio.

Veniamo al punto

Che cos'è? Il prossimo top di gamma LG

Il prossimo top di gamma LG Quando esce? Forse a febbraio

Forse a febbraio Quanto costerà? Il suo prezzo sarà pari ad altri telefoni di fascia alta

Data di uscita e prezzo

LG G8 era stato annunciato il 24 febbraio al MWC 2019 ed è molto probabile che il G9 sbarcherà durante MWC 2020 , che si svolgerà nel periodo dal 24 al 27 febbraio, anche se il telefono potrebbe essere presentato anche prima.

Per ora è solo una supposizione poiché non ci sono ancora voci certe sulla data di uscita del dispositivo ma siamo certi che sarà annunciato durante la prima metà del 2020. Tuttavia, passeranno diverse settimane da quando verrà presentato a quando verrà messo in vendita.

Per quanto riguarda il prezzo, possiamo solo basarci su quello dell'LG G8, che fu lanciato a €819.

(Image credit: TechRadar)

Notizie su LG G9

Finora non ci sono informazioni interessanti su LG G9 ma ci sono alcuni brevetti che potrebbero far intendere la presenza di alcune nuove funzionalità.

Ad esempio, uno di questi mostra un telefono privo di pulsanti fisici, una mossa che porterebbe a un miglioramento dell'aspetto e a uno spessore più ridotto. Il design, infine, mostra una fotocamera con quattro obiettivi.

Un altro brevetto mostra, invece, una fotocamera con intorno un anello, che potrebbe essere un particolare obiettivo zoom. Le immagini di entrambi sono rappresentate qui sotto.

(Image credit: LG Electronics / LetsGoDigital)

Quello che vorremmo fosse implementato

LG G8 è un telefono molto interessante ma anche ben lontano dall’essere perfetto. Per il G9 vogliamo qualcosa di altrettanto interessante ma questa volta senza difetti. I seguenti suggerimenti potrebbero aiutare la casa produttrice a raggiungere questo obiettivo.

1. Mantenere l'altoparlante senza fori….

LG G8 ha una serie di caratteristiche sperimentali, la più singolare è senza dubbio l'altoparlante senza fori Crystal Sound con vibrazione.

Questo essenzialmente rimuove l'altoparlante superiore e facendo vibrare il display riproduce il suono, il che era stato apprezzato nei nostri test. LG afferma che questa caratteristica migliora inoltre l’impermeabilità del telefono.

2. ...ma non la tecnologia Hand ID

(Image credit: TechRadar)

Un esperimento non riuscito è stato Hand ID, una funzione che consente al telefono di riconoscere la forma delle vene della mano e di identificare così il proprietario del dispositivo per sbloccarlo. Un'alternativa, dunque, a uno scanner di impronte digitali o al riconoscimento facciale.

Sulla carta sembra interessante ma nella pratica non funziona come ci si aspetterebbe. In ogni caso, anche se funzionasse a dovere non lo vediamo come un aggiornamento valido destinato a diventare lo standard nelle opzioni di sicurezza che sfruttano i dati biometrici e per questo vorremmo che fosse messo da parte.

3. Aggiungere una fotocamera nello schermo

Una nuova entusiasmante caratteristica che vorremmo vedere nell’LG G9 è la fotocamera nello schermo. Insieme all'altoparlante senza fori consentirebbe un design davvero privo di cornici.

4. Rinfrescare il design

(Image credit: Future)

A proposito del design, vorremmo vederlo ridisegnato completamente. LG G8 passa inosservato a causa del suo aspetto anonimo. Vorremmo qualcosa che ci stupisca, così da fare una buona impressione.

5. Potenziare la batteria

LG G8 ha una batteria da 3.500 mAh, che è piccola per gli standard attuali e dà al dispositivo un’autonomia davvero mediocre. La potenza della batteria è stata aumentata a 4.000 mAh nell'LG G8X ThinQ (una sorta di successore), quindi c'è la speranza che il G9 possegga una capacità di carica simile, sperando non sia inferiore ai 4.000 mAh.

6. Lenti extra

(Image credit: TechRadar)

LG G8 e LG G8X ThinQ hanno entrambi fotocamere posteriori dual-lens che non è molto rispetto a quelle triple dell'iPhone 11 Pro , alle quad-lens del Samsung Galaxy Note 10 Plus e alle penta-lens del Nokia 9 PureView .

Non che il numero di obiettivi sia tutto ciò che conta ma potrebbe essere comunque un buon inizio dato che, supponendo che tutti gli obiettivi svolgano funzioni diverse, un numero maggiore potrebbe rendere la fotocamera più versatile. Quindi vorremmo vedere almeno un altro obiettivo sull'LG G9.

7. Possibili innovazioni

Per quanto tendiamo a trovare le innovazioni degli smartphone LG a volte inconsistenti, applaudiamo comunque all'azienda per averci almeno provato, in quanto ciò assicura che i suoi top di gamma, portino sempre qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

Vogliamo che questo continui anche con il G9 e, di conseguenza, oltre al ritorno dell'altoparlante senza fori, vogliamo qualcosa di nuovo che non abbiamo mai visto prima d’ora su un telefono. Certo, ciò spesso si traduce in altrettanti fallimenti (Hand ID) o successi (diffusore Crystal Sound), ma per LG è ancora un modo di distinguersi dalla concorrenza.