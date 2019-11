Uno smartphone LG senza pulsanti brevettato insieme a uno con una fotocamera misteriosa

Se c'è una cosa in cui LG eccelle è l'innovazione e due brevetti appena individuati lo confermano.

Il primo, segnalato da LetsGoDigital, mostra un dispositivo senza pulsanti fisici. Non si tratta di un concetto completamente nuovo, lo avevamo già visto nel Meizu Zero, anche se attualmente non ce ne sono in commercio.

Perché fare a meno dei pulsanti? Per guadagnare spaio prezioso che potrà essere usato per inserire altre componenti o ridurre le dimensioni. Inoltre senza pulsanti uno smartphone risulta sicuramente più sexy.

L'immagine del brevetto mostra poi una quadrupla fotocamera posteriore, che non è così rara ma sarebbe la prima per LG. Lo schermo poi sembra senza profilo con un piccolo notch che alloggia la fotocamera frontale. La mancanza di pulsanti suggerisce poi che il sistema di rilevazione delle i pronte sia sotto lo schermo.

The buttonless phone on the left, the strange camera (detailed below) on the right. (Image credit: LG Electronics / LetsGoDigital)

In un altro brevetto di LG si vede uno smartphone con una singola fotocamera posteriore circondata da un anello. Non è chiaro a cosa serva l'anello, ma anche questo smartphone deve essere un modello top vista la mancanza della cornice intorno al display. Vista la posizione, l'anello potrebbe in realtà servire per la regolazione del teleobiettivo, ma non possiamo esserne certi.

In ogni caso si tratta di brevetti e non sappiamo se e quando verranno commercializzati. In ogni caso non aspettatevi di vedere queste innovazioni sui prossimi modelli di LG,