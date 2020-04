OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: qual è la differenza?

OnePlus 8 è arrivato e, come consuetudine recente per il marchio, è uscito accanto al modello OnePlus 8 Pro, ancora più sofisticato.

Ma perché scegliere OnePlus 8 Pro? E vale la pena spendere più soldi per questo smartphone piuttosto che optare per OnePlus 8, che è già un telefono di alta qualità?

Per rispondere alla prima domanda e aiutarvi per fare la scelta più opportuna rispetto alla seconda, abbiamo confrontato questi due telefoni in dettaglio, osservando design, display, fotocamere e altre caratteristiche, in modo da poter constatare quanto essi siano simili o diversi.

Prezzo e disponibilità

L’uscita in Italia di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è fissata al prossimo 21 aprile, tuttavia sono già aperti i preordini per i due telefoni.

Sia Oneplus 8 che 8 Pro sono disponibili in due varianti: la prima con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre l’altra con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Passando al capitolo prezzi, per il modello base di OnePlus 8 sono richiesti €719, mentre per la versione da 12 GB €819. Analogamente, per il modello base del OnePlus 8 Pro sono richiesti €919, e €1019 per la versione da 12GB. Sostanzialmente, si spendono 100 euro in più per il modello Pro rispetto all’equivalente OnePlus 8.

Design

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro hanno entrambi una scocca in vetro e una struttura in metallo, con bordi curvi sia sulla parte frontale che sul retro, così come altri smartphone di fascia alta.

Entrambi sono disponibili nelle tonalità Onyx Black o Glacial Green. OnePlus 8 è anche disponibile nel colore Interstellar Glow, mentre OnePlus 8 Pro in Ultramarine Blue.

The OnePlus 8 Pro (L) and OnePlus 8 (R) (Image credit: Future)

OnePlus 8 è anche il telefono più sottile e leggero che ci sia: misura 160,2 x 72,9 x 8 mm e pesa 180 g, mentre OnePlus 8 Pro misura 165,3 x 74,35 x 8,5 mm e pesa 199 g.

Ciò significa che OnePlus 8 Pro è più alto e più largo, ma possiede anche uno schermo più grande, come approfondiremo a breve.

Schermo

OnePlus 8 ha un display da 6,55 pollici, mentre OnePlus 8 Pro raggiunge i 6,78 pollici. Lo schermo di OnePlus 8 Pro possiede anche una risoluzione maggiore che arriva a 1440 x 3168 (513 pixel per pollice), rispetto a quella di OnePlus 8 che raggiunge i 1080 x 2400 e 402 pixel per pollice.

(Image credit: Future)

Inoltre, il display di OnePlus 8 Pro ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre su OnePlus 8 arriva a 90Hz, anche se questo valore rimane ancora notevolmente superiore ai 60Hz "standard" offerti dalla maggior parte degli smartphone. In aggiunta, il display di OnePlus 8 Pro è più grande, più nitido e fluido se paragonato a quello di OnePlus 8.

Entrambi i modelli hanno uno schermo AMOLED con supporto HDR10 +. Le proporzioni risultano simili, ma non identiche: per quanto riguarda OnePlus 8 sono 20: 9, mentre quelle di OnePlus 8 Pro sono 19,8: 9. La fotocamera è inserita in un foro sul display, posizionato in alto a sinistra.

Fotocamera e batteria

OnePlus 8 possiede una fotocamera a triplo obiettivo con un sensore principale 48MP f / 1.75, uno ultra-wide da 16MP f / 2.2 e uno macro da 2MP f / 2.4.

OnePlus 8 Pro dispone invece di quattro fotocamere, tra cui una principale da 48MP f / 1.78, una grandangolare da 48MP f / 2.2, un teleobiettivo da 8MP f / 2.44 (con zoom ibrido 3x), e una Color Filter Camera da 5 MP f / 2.4 (focalizzata su effetti di illuminazione e filtri).

(Image credit: Future)

OnePlus 8 Pro ha un maggior numero di fotocamere posteriori, probabilmente di miglior qualità, ma entrambi i modelli possiedono la stessa fotocamera frontale da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria, OnePlus 8 ne ha una da 4.300 mAh, mentre OnePlus 8 Pro ne possiede una da 4.510 mAh. Quindi la batteria è leggermente più grande in OnePlus 8 Pro, a favore di uno schermo leggermente più grande e più nitido.

Entrambi i telefoni supportano la ricarica rapida Warp Charge 30T, ma OnePlus 8 Pro supporta anche la ricarica wireless per la prima volta per un telefono OnePlus.

Inoltre supporta anche la ricarica wireless inversa, che permette di caricare anche altri dispositivi in modalità wireless.

(Image credit: Future)

Specifiche e caratteristiche

Entrambi i modelli OnePlus 8, dispongono di un chipset Snapdragon 865 di fascia alta abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM. Mentre in OnePlus 8 troviamo una RAM LPDDR4X, su OnePlus 8 Pro c’è una RAM LPDDR5, che migliora la velocità della memoria di quasi il 30% e riduce il consumo energetico del 20%.

La capacità di archiviazione è di 128 GB o 256 GB su entrambi i modelli. Ambedue supportano 5G, eseguono Android 10 (basato su OxygenOS), dispongono di un sensore per le impronte digitali integrato nel display e doppi altoparlanti stereo. La differenza tra i due modelli in questo caso non è sostanziale.

(Image credit: Future)

La scelta tra i due modelli

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro hanno un design simile, lo stesso chipset e lo stesso software, senza contare altre caratteristiche identiche, come lo scanner per le impronte digitali integrato nel display. Tuttavia, ci sono anche molte differenze tra i due modelli.

Con OnePlus 8 Pro avrete uno schermo più grande e più nitido con una frequenza di aggiornamento massima più elevata, un maggior numero di fotocamere (alcune delle quali potrebbero avere prestazioni superiori), RAM più veloce, una batteria più grande e ricarica wireless.

In conclusione, OnePlus 8 Pro sembra essere un telefono sostanzialmente migliore, ma è anche più costoso, quindi potrebbe non rivelarsi la decisione più conveniente prediligere questo modello. Per fare la scelta appropriata e utile, vi consigliamo di fare riferimento alle nostre recensioni su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, che pubblicheremo non appena avremo testato approfonditamente i due smartphone.