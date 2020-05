LG G8S ThinQ, il top di gamma che non ti aspetti

Acquistare uno smartphone di fascia alta, o meglio ancora un top di gamma, a meno di 500 euro non è facile. Vi basti pensare al nuovo iPhone SE (2020), che pur essendo pubblicizzato come un modello di fascia media, viene ben 499 euro.

Certo, i modelli di fascia media del 2020 non sono male, inoltre supportano le reti 5G, ma quale esperienza d'uso offrono agli utenti?

Le reti 5G non sono ancora operative e ben pochi consumatori necessitano di una connessione dati da 20Gbps, infatti una connessione 4G LTE offre ben 3Gbps in downstream e 1,5 Gbps in upstream.

I SOC degli smartphone di fascia media spesso lasciano a desiderare nella riproduzione dei titoli più pesanti, mentre il loro comparto fotografico, pur vantando numerosi obiettivi e megapixel, non cattura le stesse immagini dei dispositivi di punta.

Per tutte queste ragioni, oggi, vi proponiamo LG G8S ThinQ, il modello top di gamma del 2019 del colosso coreano, in offerta a soli 325 euro su Amazon.

LG G8 a 325 euro su Amazon LG G8 è un fantastico smartphone con un ampio display OLED da 6,2 pollici e il potente SOC Snapdragon 855. Che vogliate guardare video sulle vostre app di streaming preferite o divertirvi con i videogame più pesanti, non avrete problemi. Non supporta le reti 5G, ma la connessione 4G LTE è più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Dulcis in fundo, la memoria interna è espandibile fino a 2TB, se siete soliti lavorare con lo smartphone, questo è un vantaggio considerevole. Offerta valida fino a esaurimento scorte.

LG G8S ThinQ è uno smartphone equipaggiato col potente SOC Snapdragon 855, che vi permetterà di giocare senza compromessi, su un bel display OLED Full HD+ da 6,2 pollici (2248 x 1080 pixel), che supporta anche i contenuti HDR10. Questo chip è abbinato a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 2TB.

Il blocco posteriore ospita tre fotocamere: un obiettivo principale da 12MP (f/1.8), una lente ultra grandangolare da 13MP (113°-136°, f/2.4) e un teleobiettivo da 12MP (f/2.6, zoom ibrido 10x, zoom ottico 2x). La fotocamera frontale ospita due sensori: un obiettivo principale da 8MP (f/1.9) e un sensore di profondità.

Può registrare video in 4K a 60fps; supporta lo sblocco facciale e include un sensore per le impronte digitali sul retro. Il comporta audio poggia su due speaker da 1 e 1,2W e non manca il jack audio da 3,5mm. LG G8 esegue Android 9.

In definitiva, potete acquistare uno smartphone fantastico a un prezzo stracciato.