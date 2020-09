LG sarebbe pronta a svelare un dual screen con un fattore di forma a “T”

LG Electronics presenterà il 14 settembre la lineup Explorer che includerà anche uno smartphone con un fattore di forma a "T".

Nel tentativo di rilanciare il proprio settore mobile, LG sarebbe pronta a presentare un nuovo smartphone dal fattore di forma inedito. L’annuncio è previsto per il 14 settembre.

LG ha diffuso un video-invito di una trentina di secondi che contiene abbastanza indizi per poter ipotizzare che il nuovo dispositivo sarà a doppio schermo e potrà assumere anche una configurazione a “T”.

La settimana scorsa, lo smartphone era stato al centro di alcuni leak con un video che mostrava i possibili vantaggi offerti dal nuovo fattore di forma di questo dual screen.

Progetto Explorer

LG ha ribattezzato la nuova lineup come progetto Explorer e per il 14 settembre è previsto l’annuncio ufficiale del nuovo modello che dovrebbe inaugurare il nuovo corso. L’azienda ha dichiarato: "Il progetto Explorer è allo stesso tempo una nuova impresa e una nuova categoria di prodotti che includerà dispositivi peculiari e che offriranno esperienze fino ad ora inedite per gli utenti, una strategia che vuole esplorare territori sconosciuti dell’industria. Dettagli sul progetto Explorer saranno ufficialmente annunciati il 14 settembre sul canale ufficiale di YouTube di LG Mobile e sulla pagina Facebook”.

LG sta collaborando con partner come Rave, Ficto, Tubi e NAVER per sviluppare caratteristiche e funzionalità uniche che puntano a rendere unica l’esperienza dei dispositivi del progetto Explorer. Naver ha sviluppato una nuova versione del browser Whale per il nuovo dispositivo, mentre Qualcomm Technologies contribuirà, anche in questo caso, con tecnologie dedicate ai processori, mettendo a disposizione la propria esperienza.

“LG e i suoi partner avvertono con molta urgenza l’importanza di poter mostrare ai consumatori nuove e diverse esperienze sugli smartphone” ha detto Morris Lee, il presidente della divisione Mobile Communications di LG. “La nostra azienda è stata sempre pioniera nell’introdurre nuovi fattori di forma degli smartphone, l’unico modo per poter portare innovazione nel mercato mobile”.

A partire dal progetto Velvet di quest’anno, LG ha completamente rivisto la propria lineup di smartphone. Il progetto Explorer segna la seconda fase della nuova strategia nel settore mobile.

Possibili specifiche del nuovo dispositivo

Leaked "LG Wing" pic (Image credit: Android Authority)

LG deve ancora comunicare le specifiche tecniche del suo prossimo smartphone, ma le informazioni apparse in merito al cosiddetto “LG Wing” fanno riferimento a un display da 6,8 pollici e a uno più piccolo da 4 pollici che è possibile capovolgere. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 765G di Qualcomm.

Il nuovo smartphone dovrebbe avere un blocco fotocamere triplo con un sensore principale da 64 MP.

LG ormai da tempo sta tentando di rilanciare il proprio business nel settore mobile con nuovi modelli di smartphone. Come riportano alcune notizie di stampa, la divisione Mobile Communications di LG ha fatto registrare perdite operative per 174 milioni di dollari nel secondo trimestre dell’anno, ovvero il 21esimo consecutivo con segno negativo. I ricavi sono inoltre calati tra aprile e giugno del 18,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Fonte: LG