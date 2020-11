Nvidia RTX 3000: in arrivo una tecnologia simile a Smart Access Memory di AMD

Stando alle informazioni ufficiali rilasciate da Nvidia a pubblicate sull'account Twitter di Gamer Nexus, le GPU Ampere potrebbero utilizzare una tecnologia SAM (Smart Access Memory) simile a quella delle GPU Big Navi di AMD. Tali funzioni hanno lo scopo di aumentare l’efficienza del trasferimento dati tra GPU e CPU, e sembra che Nvidia stia già lavorando per implementarle al più presto sulle sue GPU Ampere.

A quanto pare, la tecnologia Nvidia sarà perfettamente compatibile sia con i processori Intel che con quelli AMD, oltre che con i bus PCIe 3.0. Al contrario, AMD ha specificato che per trarre il meglio dalle funzioni Smart Access Memory presenti sulle schede video Big Navi è necessario affiancarle a una CPU AMD Ryzen 5000 e a una scheda madre con chipset X570.

Tra l'altro, stando alle affermazioni di Nvidia, la tecnologia SAM utilizzata da AMD che sfrutta la capacità di ridimensionamento del BAR (Base Address Register) PCIe sarebbe già supportata da gran parte delle schede madri più recenti.

From NVIDIA, re:SAM: “The capability for resizable BAR is part of the PCI Express spec. NVIDIA hardware supports this functionality and will enable it on Ampere GPUs through future software updates. We have it working internally and are seeing similar performance results."November 12, 2020