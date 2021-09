Nvidia GeForce RTX 4080: uscita, prezzo, specifiche, notizie

A un anno dall'uscita della GeForce RTX 3080, voci e speculazioni iniziano ormai a circolare a proposito della prossima generazione di schede grafiche nVidia. Una famiglia la cui ammiraglia dovrebbe essere la GeForce RTX 4080, che vedremo probabilmente nel 2022.

La nuova GPU dovrebbe essere basata sull'architettura Nvidia Lovelace, che somiglia molto ad un'evoluzione diretta dell'attuale architettura Ampere di RTX 3080. Non sarebbe una sorpresa se anche questa generazione durasse più a lungo del solito per via della carenza di silicio e del conseguente aumento della domanda, anche se i rumor in giro puntano in una direzione diversa.

In attesa dell'anno prossimo, dove potremo toccare con mano le novità della nuova serie di schede grafiche, continueremo ad aggiornarvi in questo articolo con tutte le indiscrezioni e le voci relative alle prossime GeForce RTX 4080.

Nvidia GeForce RTX 4080: dritti al punto

Cos'è? GeForce RTX 4080 è la prossima scheda top di gamma Nvidia

GeForce RTX 4080 è la prossima scheda top di gamma Nvidia Quando esce? Potremo forse vederla nel primo trimestre del 2022

Potremo forse vederla nel primo trimestre del 2022 Quanto costa? Nvidia dovrebbe mantenere lo stesso prezzo al lancio di RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 4080 data di uscita

Pochi mesi ci separano dal 2022 e i rumor che girano iniziano a dare le prime informazioni su quando sarà possibile vedere la nuova GeForce RTX 4080. L'informazione più importante arriva dall'insider @kopite7kimi, secondo cui l'architettura Lovelace della nuova scheda verrà "lanciata un po' in anticipo"

Mentre le precedenti schede come RTX 2080 ed RTX 3080 sono state lanciate nel mese di settembre, stando alle voci nVidia potrebbe questa volta accorciare ancora più le tempistiche, con la possibilità di anticipare il tutto al primo trimestre del prossimo anno. Ciò sarà anche influenzato dalla concorrenza, in particolar modo dalla performance dalle nuove schede Arc Alchemist di Intel.

(Image credit: Nvidia/CD Projekt Red)

Nvidia GeForce RTX 4080 prezzo

Considerato il prezzo al lancio di RTX 3080, lievitato nel corso del tempo a causa della situazione attuale, non sarebbe una sorpresa se nVidia continuasse ad attestarsi sulla stessa cifra anche per GeForce RTX 4080.

Gli attuali incrementi al prezzo originario non dipendono infatti dall'azienda, dubitiamo quindi che nVidia possa alzarlo all'uscita della prossima generazione.

L'azienda non è mai scesa sotto i 1.200€ al lancio dell'attuale serie, ed è lecito quindi aspettarsi una cifra del genere anche per la RTX 4080. Ipotizzare possibili prezzi inferiori sarebbe andarsi a cercare una brutta delusione, a meno meno che la situazione non migliori.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce RTX 4080 specifiche

Tutto ciò che si sa su nVidia Lovelace è che questa utilizzerà il processo produttivo a 5nm e sarà ovviamente presente il Ray Tracing. Non conoscendo ancora il resto dei dettagli e pensando al fatto che la nuova architettura rappresenterà un'evoluzione di Ampere, ecco cosa possiamo aspettarci dalla GeForce RTX 4080.

Una vera scheda grafica 8K

RTX 3090 era stata annunciata come la prima vera GPU 8K. La scheda fa tuttavia fatica quando opera a quelle risoluzioni, specialmente con impostazioni di qualità alte, ed è necessario ricorrere al DLSS per dei buoni risultati.

Vorremmo di conseguenza vedere la GeForce RTX 4080 poter gestire fluidamente i titoli ad 8K senza indugi e senza l'aiuto del DLSS. Magari è un sogno proibito, ma chiedere non costa nulla.

Più VRAM

La dimensione della VRAM della RTX 3080 è di "soli" 10GB. Per quanto potrebbe sembrare molto, non è un granché per una top di gamma pensata per lavorare prevalentemente su risoluzioni alte.

Nvidia ha capito questa cosa a metà dell'attuale generazione e ha aumentato a 12GB la VRAM nella RTX 3060. Con la RTX 4080 ci piacerebbe vederla salire ulteriormente a 16GB.

Più titoli che supportano DLSS

Da quando AMD ha rilasciato FidelityFX Super Resolution nelle sue schede, diversi titoli hanno iniziato ad adottare la tecnologia grazie alla sua natura open source. Il DLSS rimane tuttavia ancora davanti per la qualità dell'immagine. Ci piacerebbe però vedere più titoli compatibili, già al lancio di GeForce RTX 4080, così da attrarre all'acquisto più utenti.

Prestazioni migliorate con il ray tracing

L'uso del ray tracing su una scheda Nvidia ha un importante impatto sulle prestazioni. Nonostante non sia ancora possibile aspettarsi che le nuove schede possano gestire il ray tracing come se nulla fosse, è comunque lecito voler vedere un sensibile aumento prestazionale in questo fronte su GeForce RTX 4080.