Nvidia GeForce RTX 4070 Ti potrebbe costare 799$

Ora che il lancio della RTX 4070 Ti di Nvidia, che dovrebbe avvenire al CES 2023 in occasione dell'evento "GeForce", è letteralmente dietro l'angolo, le informazioni che riguardano il prezzo di vendita della scheda video iniziano a farsi più concrete. Nello specifico, stando alle indiscrezioni dell'ultima ora, la nuova proposta di fascia media dell'azienda potrebbe avere un prezzo di 799$.

La notizia proviene da VideoCardz che, riportando più fonti provenienti dalla Cina, ritiene che la GPU sarà il 10% più economica rispetto al prezzo previsto precedentemente, quando avrebbe dovuto essere venduta come RTX 4080 da 12GB, il che si avvicina molto ai teorici 799$.

A conferma ulteriore, Nvidia avrebbe anche già comunicato tale cifra ai partner di terze parti, almeno secondo Wccftech e il canale YouTube dell'insider Moore's Law Is Dead. Come specificato già in passato inoltre, le specifiche della RTX 4070 Ti sono identiche a quelle della sua precedente denominazione, utilizzando lo stesso chip grafico AD104-400 nella sua versione completa, con 7680 CUDA core e una frequenza massima di 2,61GHz. A rimanere identico è anche il bus da 192-bit per la VRAM da 12GB, oltre a un TGP di 285W.

(Image credit: Colorful / VideoCardz)

Il calo deciso da Nvidia ha probabilmente origine nei prezzi decisamente concorrenziali delle proposte RX 7000 di AMD, le quali hanno da subito proposto un rapporto prestazioni/prezzo molto interessante. Da allora, le GeForce RTX 4000 hanno gradualmente subito dei tagli al prezzo, in modo da mantenere una certa competitività nei confronti di AMD.

Le vendite della RTX 4080 da 16GB non hanno inoltre soddisfatto le aspettative, il costo la rende infatti ben meno attraente della RTX 4090. Anche il calo generalizzato di domanda, che ha colpito in maniera abbastanza evidente il segmento delle GPU, avrà sicuramente spinto Nvidia a rivedere ulteriormente il prezzo della sua RTX 4070 Ti.

Ovviamente dovremo aspettare la data di disponibilità qui in Italia per conoscere le cifre di vendita relative al nostro mercato.