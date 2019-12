Nuovo BioShock confermato da 2K

Molti appassionati nel mondo potranno gioire: è in programma un nuovo capitolo della saga di BioShock.

2K Games ha annunciato su Twitter un nuovo gioco della serie che ha venduto milioni di copie e che ha portato i giocatori di tutto il mondo nella città sotterranea di Rapture durante i primi due capitoli e su Columbia, ridente borgo che si libra nel cielo, in BioShock Infinite.

Al momento, non ci sono indicazioni sulla nuova ambientazione, né sulla presenza o meno dei personaggi protagonisti dei capitoli precedenti. L’unica certezza è che 2K ha aperto un nuovo studio di sviluppo, “Cloud Chamber” a cui ha affidato la lavorazione del nuovo BioShock, la cui uscita dovrebbe richiedere qualche anno.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.Learn more: https://t.co/L5hMVADxvY pic.twitter.com/SPvVVZoFCQDecember 9, 2019