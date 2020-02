NordVPN e IPVanish: offerte e sconti sull'abbonamento

Le VPN in genere non festeggiano i loro compleanni con offerte particolari, ma NordVPN e IPVanish stanno celebrando il loro giorno di nascita con sconti interessanti.

Per pura coincidenza, entrambi i provider leader del mercato stanno festeggiando il loro ottavo anniversario questo mese e per l’occasione hanno entrambi attivato alcuni sconti.

IPVanish, con circa 44 euro o l'equivalente di circa 3,70 euro al mese, permette di avere un anno di servizio VPN e un anno di accesso al cloud storage SugarSync. Si tratta di uno spazio di 250 GB che potete sfruttare per salvare le vostre foto, canzoni e video. Di solito, il servizio aggiuntivo costerebbe oltre 100 euro.

Se invece scegliete NordVPN, pagherete circa 115 euro per tre anni di servizio o l’equivalente di circa 3,20 euro al mese. Se ciò non dovesse essere sufficiente, riceverete anche un omaggio al momento della registrazione, scelto a caso tra un mese, un anno, due anni o tre anni in più di servizio VPN.

VPN IPVanish | 1 anno | 1 anno gratuito di archiviazione cloud SugarSync | 67% di sconto |$ 283,76 - $ 47,99 Non solo classifichiamo IPVanish come il terzo miglior servizio VPN in assoluto, ma il fatto che si possano usare 10 connessioni simultanee su un dispositivo, per poco più di 3 euro al mese, lo rende un servizio dall’ottimo rapporto qualità-prezzo! Inoltre, non ci sono limiti di tempo e avrete l'accesso a oltre 1300 server e la possibilità di sbloccare Netflix nei paesi d'oltremare. Questa offerta scade il 29 febbraio. Vedi offerta

NordVPN | 3 anni + 1 mese, 1 anno, 2 anni o 3 anni gratis |382,87 euro - 111,82 euro | 70% di sconto È facile capire perché giudichiamo NordVPN come una delle migliori VPN in circolazione. È facilissima da usare (anche se non siete esperti di tecnologia), per non parlare di tutte le funzionalità che vanta, come server ottimizzati per il P2P, blocco dei malware e persino il supporto al Bitcoin. È ideale anche per tutti gli amanti dello streaming, in quanto è riuscita a far funzionare Netflix durante i nostri test. Questa offerta scade il 10 marzo. Vedi offerta

La battaglia delle VPN: NordVPN vs IPVanish

Se parliamo di streaming, adoriamo NordVPN perchè riesce a sbloccare non solo Netflix ma anche BBC iPlayer, il che significa che avrete un mondo nuovo di contenuti da poter vedere. Se invece dobbiamo basarci sul rapporto qualità-prezzo, IPVanish è imbattibile. Avrete 10 connessioni simultanee su un dispositivo per poco meno di 4 euro al mese!

Per quanto riguarda la sicurezza, NordVPN vanta una rigorosa politica di zero-logging e un efficace kill switch. Siamo consapevoli che l'hack di NordVPN ha causato il panico, ma il provider ha preso seri provvedimenti per risolvere il problema, motivo per cui la classifichiamo come una delle migliori VPN e siamo fiduciosi nel raccomandare il servizio.

Tuttavia, dobbiamo elogiare le eccellenti velocità di download di IPVanish, quindi non c’è motivo di preoccuparsi che la VPN rallenti il vostro dispositivo. Ancora indecisi? Date un'occhiata alla nostra recensione su NordVPN e alla nostra recensione su IPVanish.

Specifiche di NordVPN e IPVanish

(Image credit: Future)

IPVanish

Numero di server: 1300 | Posizioni del server: 75 | Indirizzi IP: 40.000+ | Numero massimo di dispositivi supportati: 10

(Image credit: NordVPN)

NordVPN

Numero di server: 5.600+ | Posizioni del server: 60+ | Indirizzi IP: N / A | Numero massimo di dispositivi supportati: 6

