NordVPN, 3 mesi gratis e sconto del 69%

NordVPN, una delle migliori VPN in circolazione, offre uno sconto del 69% sul suo piano biennale. E aggiunge per buona misura anche tre mesi gratis.

Avete così un'altra ottima ragione per usare una VPN, oltre a quelle validissime che già conosciamo. Tanto per cominciare, sono una bella risorsa per guardare la F1 in streaming, o anche per guardare la Serie A online se siete all'estero.

E poi con una VPN potrete vedere le migliori serie su Amazon Prime o i migliori film su Netflix dai cataloghi esteri, oppure potrete accedere alle vostre pagine preferite anche da Shangai, con le migliori VPN per la Cina. E restando in Italia, una VPN è un modo eccellente di tutelare privacy e sicurezza dei propri dispositivi.

L'offerta di NordVPN si traduce in un costo mensile intorno ai tre euro, per 27 mesi. La società inoltre 30 giorni di prova gratuita

NordVPN offerta estiva, i dettagli

Quello di oggi è il migliori prezzo che abbiamo mai visto per NordVPN, ma è un'offerta "a tempo limitato", quindi non durerà per sempre. Non sappiamo, comunque, che cosa succederà allo scadere del tempo, e se magari la società vorrà replicare la stessa offerta in futuro. Nel dubbio, meglio prenderla adesso.

L'altra cosa da tenere in considerazione è che si paga subito l'intera somma, pari a €79,20. Per alcuni potrebbe essere impegnativo ma davvero non è molto se si considera quanta sicurezza aggiunge alle operazioni quotidiane con computer, smartphone e tablet.

NordVPN è buona?

Sì, assolutamente. NordVPN è sempre ai primi posti nella nostra lista delle migliori VPN, un risultato davvero impressionante.

Per rispettare al massimo la privacy NordVPN applica una rigida policy di no-logging, verificata dall'ente esterno PricewaterhouseCoopers. Funzioni di ridondanza come Double VPN e Onion Over assicurano l'anonimato, se state facendo streaming o scaricando file torrent.

La lista di servizi compatibili per lo streaming è molto lunga e include Netflix, Hulu, Disney Plus, Peacock TV, Sling TV, DAZN, BBC iPlayer... e molti altri ancora. Non manca un servizio di supporto molto reattivo.

Per altri dettagli potete leggere la nostra recensione NordVPN, che risponderà a tutte le vostre domande.