Nokia, il primo smartphone 5G arriverà nel 2020

Il 5G è l'ultima, grande novità nel settore della tecnologia. Per il momento però è disponibile solo a caro prezzo presso gli operatori telefonici e la disponibilità è limitata agli smartphone con supporto 5G.

La buona notizia riportata da Digital Trends è che il produttore Nokia HMD Global sta pianificando l'uscita di uno smartphone 5G economico.

''Troviamo che per noi sia un'opportunità portare il 5G a un livello più abbordabile sul mercato'', dice il responsabile della merce di HMD Global Juho Sarvikas. Ha poi affermato che l'azienda è intenzionata a offrire uno smartphone alla metà del prezzo standard attuale. Lo smartphone dovrebbe uscire nel 2020.

Il mercato del 5G oggi

Un Nokia 5G alla metà del prezzo standard attuale potrebbe comunque essere piuttosto costoso. Al momento, solo alcuni dei dispositivi di fascia più alta supportano il 5G.

Per esempio, le serie Samsung Galaxy S10 e Note 10 hanno una versione 5G, ma il Samsung Galaxy S10 5G è la versione avanzata dell'S10 Plus, e ha un prezzo di 1.299 dollari. Il Note 10 non ha una variante 5G, a differenza del Note 10 Plus. Il prezzo di partenza del Note 10 Plus 5G è di 1.299 dollari.

LG ha uno smartphone 5G a un prezzo più basso, ma l'LG V50 ThinQ costa comunque 999 dollari. Esiste anche una versione 5G del OnePlus 7 Pro.

Se HMD Global presentasse uno smartphone 5G a metà prezzo rispetto alla competizione, renderebbe la rete più accessibile a tutti.

Nel 2020, il Nokia 5G potrebbe non essere l'unica opzione economica. Circolano alcune indiscrezioni secondo cui Samsung starebbe progettando uno smartphone 5G economico, e in gara ci sono altre aziende come Oppo e Xiaomi.

Altri dettagli sul Nokia 5G dovrebbero uscire nei prossimi mesi, e potremmo vedere la presentazione alla MWC l'anno prossimo.