Netflix svela le regole per fermare la condivisione password

Recentemente sono state rese disponibili online nuove informazioni riguardo le misure anti-password sharing di Netflix. L’origine è stata la pagina, successivamente rimossa, del Centro assistenza di Netflix negli Stati Uniti e confermate da The Streamable (Si apre in una nuova scheda) il 31 gennaio.

Fortunatamente, una copia del regolamento circa la condivisione password può ancora essere trovata su Wayback Machine.

Secondo quanto riferito, gli account Netflix sono ancora condivisibili, ma solo all'interno di un nucleo familiare. Chiunque, al di fuori della propria abitazione, non potrà utilizzare quell'account e dovrà crearne uno proprio.

Inoltre, la piattaforma richiederà agli utenti di accedere al proprio account Netflix tramite il Wi-Fi di casa, aprire l'app e guardare qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni. In questo modo il dispositivo verrà registrato come affidabile. Non si sa esattamente cosa succederà se non si accede una volta al mese, ma a giudicare dalle parole, l'implicazione è che l'account verrà bloccato. Se questo accade, dovrete contattare l’assistenza.

E se si viaggia molto?

La situazione si fa un po' più complicata se si viaggia. Netflix utilizza informazioni identificative come indirizzi IP, ID del dispositivo e attività dell'account per determinare se siete collegati alla vostra località principale. Ma se viaggiate o vivete in luoghi diversi per un periodo di tempo prolungato, presumibilmente più di 31 giorni, il vostro account potrebbe essere bloccato. Il rapporto di Streamable dice che se si è in vacanza lontano da casa, si può chiedere un codice di accesso temporaneo per poter guardare contenuti sulla piattaforma streaming per sette giorni consecutivi.

Il numero di dispositivi che possono essere collegati al vostro account dipende dall’abbonamento Netflix: i piani Base con pubblicità e Base supportano un solo dispositivo, mentre il piano Standard permette di collegarne due.

Passando al piano Premium, il numero di dispositivi con cui ci si può connettere aumenta da quattro a sei. Inoltre, i membri Premium potranno godere di un maggior numero di contenuti con audio spaziale, che la stessa Netflix sta estendendo a oltre 700 tra film e serie TV.

Non tutto il mondo è paese

La pagina statunitense è stata chiusa ma, osservando la situazione oltre oceano, ci si può fare un’idea di come Netflix intenda applicare queste misure. Come esempio, prenderemo la pagina del centro assistenza disponibile in Costa Rica, dove è possibile aggiungere un dispositivo al proprio account per un costo aggiuntivo di 3 dollari al mese, a patto che si risieda nello stesso Paese.

A parte questo, le regole sono le stesse, come l'obbligo di accedere e utilizzare il servizio ogni 31 giorni. Nonostante queste informazioni non riguardino l’Italia, né il territorio europeo, è utile conoscerle, poiché dimostrano che la piattaforma potrebbe differenziare il regolamento a seconda delle regioni.