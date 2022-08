Netflix con pubblicità non permetterà di guardare film e serie fuori casa

Altre cattive notizie in arrivo per l'abbonamento Netflix con pubblicità: secondo le ultime indiscrezioni, gli iscritti al piano economico non potranno scaricare film e serie TV Netflix per la visione offline.

Sin dall'annuncio dell'arrivo della pubblicità su Netflix in cambio di una tariffa più bassa sono emersi nuovi dettagli che renderebbero questo piano di abbonamento un'opzione inferiore sotto molti punti di vista.

In particolare, l'ultima novità emerge da un codice individuato dallo sviluppatore Steve Moser (opens in new tab) nell'app Netflix, in cui una stringa di testo cita che "i download sono disponibili per tutti i piani di abbonamento Netflix eccetto quello con pubblicità".

Non possiamo esserne certi fino a un annuncio ufficiale, ma c'è da aspettarsi che il piano di abbonamento più economico avrà altri svantaggi oltre alla pubblicità rispetto alle altre opzioni più costose.

Non poter effettuare il download sarebbe abbastanza deludente, dal momento che è una delle funzioni Netflix più utili nel caso si voglia continuare la visione di un contenuto in vacanza, in aereo, andando al lavoro o in qualsiasi situazione in cui non sia disponibile una rete Wi-Fi affidabile.