Netflix con pubblicità è arrivato, ma le trattative sui contenuti non sono finite

Come ormai tutti sanno, Netflix ha preparato il lancio di un piano di abbonamento con pubblicità in alcuni Paesi e sta continuando le trattative con le principali case di produzione.

Per le inserzioni pubblicitarie sono in ballo collaborazioni con grandi nomi, e secondo alcune fonti interne sono ancora in corso alcune trattative riguardo la tipologia dei contenuti pubblicitari e il permesso per trasmetterli. Il lancio in Italia del piano Netflix Base con pubblicità è previsto per giovedì 3 novembre 2022 alle ore 17:00.

Il piano di abbonamento Netflix con pubblicità arriva circa un mese prima rispetto alla stessa proposta di Disney+, che verrà lanciata l'8 dicembre, nel tentativo di aumentare i guadagni al termine di un anno a dir poco tumultuoso.

Tra le aziende con cui Netflix non ha ancora finalizzato gli accordi di licenza troviamo Walt Disney, NBCUniversal, Sony, Warner Bros e Lions Gate.

Disney non produce contenuti originali per Netflix, ma detiene i diritti di alcune serie TV molto popolari come Grey's Anatomy e How to Get Away Wit Murder. NBCUniversal è un grande fornitore di contenuti originali, come la serie TV Netflix You.

Sony produce The Crown e Cobra Kai, inoltre vende a Netflix i diritti di alcuni film distribuiti al cinema e di Breaking Bad, e anche Warner Bros si occupa della creazione di alcuni contenuti originali e vende a Netflix i diritti per alcuni film visibili sulla piattaforma streaming. Secondo le fonti in questione, le aziende si aspettano di raggiungere un accordo.

(Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Non è chiaro quali serie TV e film Netflix lasceranno la piattaforma con l'arrivo del nuovo abbonamento. Se Netflix avrà i diritti di inserire determinate pubblicità o includere determinati contenuti nel piano di abbonamento con pubblicità dipenderà dalle condizioni iniziali concordate con i produttori. Netflix ha confermato che il piano di abbonamento includerà tra l'85% e il 90% dei contenuti disponibili sulla piattaforma streaming, senza specificare ulteriori dettagli.

Il nuovo piano di abbonamento con pubblicità Netflix costa 5,49€ al mese e include dai 4 ai 5 minuti di pubblicità per ogni ora di visione di contenuti in streaming.

Secondo quanto riferito dalle fonti, Netflix avrebbe inizialmente richiesto fior di quattrini alle aziende per pubblicizzarle sulla sua piattaforma, per poi ridimensionare i prezzi a seguito delle negoziazioni. A quanto pare, alcuni produttori avrebbero storto il naso all'idea di pagare una cifra ingente per un servizio non ancora testato e non ancora in grado di offrire un targeting sofisicato.

Senz'altro Netflix potrà gonfiare il tariffario se migliorerà le sue capacità di targeting pubblicitario e aumenterà il numero di abbonati. L'azienda sta pianificando di raccogliere i dati riguardanti data di nascita e genere degli abbonati, usando queste informazioni per targhettizzare le pubblicità in maniera sempre più raffinata con il passare del tempo.