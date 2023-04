Netflix: chi disdice per non pagare la condivisione password sta solo bluffando

Le restrizioni dell'account Netflix condiviso sono state estese a nuovi Paesi all'inizio di quest'anno e questa non sembra essere stata un'ottima mossa, con oltre 1 milione di utenti spagnoli che hanno abbandonato il servizio nei primi mesi del 2023.

Spagna, Canada e Nuova Zelanda sono stati gli ultimi Paesi colpiti dalle nuove regole restrittive sulla condivisione password di Netflix nel febbraio 2023. Nei Paesi interessati non è più possibile prendere in prestito l'abbonamento Netflix di un amico o di un familiare per guardare serie TV e film Netflix, a meno che non si viva con loro o si paghi una quota aggiuntiva.

Secondo quanto riferito da Bloomberg (Si apre in una nuova scheda), questo cambiamento impopolare ha portato molti abbonati ad abbandonare la piattaforma streaming, tra cui circa un milione di utenti spagnoli che hanno deciso di disdire Netflix dopo le ultime restrizioni.

La prossima grande manovra è prevista per il 30 giugno, e stavolta dovrebbe coinvolgere gli abbonati statunitensi. E le cattive notizie non finiscono qua: Netflix infatti avrebbe già previsto questa cancellazione di massa, e sa già che è solo temporanea.

Effetto boomerang

Quando la piattaforma ha introdotto le nuove regole di condivisione dell'abbonamento Netflix in Sud America nel 2022, molti utenti dei Paesi interessati hanno inizialmente abbandonato la piattaforma. Ma a quanto pare si tratta di un'abitudine che facciamo fatica a salutare definitivamente: Netflix infatti ha dichiarato di aver successivamente registrato un aumento degli abbonati e degli utenti paganti.

Quando la quinta stagione di Stranger Things uscirà, lo farà proprio in esclusiva su Netflix. (Image credit: Netflix)

Per quanto ci dispiaccia ammetterlo, la nuova stagione di Bridgerton, Stranger Things, Squid Game (o qualunque sia la vostra serie TV Netflix preferita) sarà troppo allettante: anche se ci costerà di più guardarla in seguito al cambiamento delle regole, generalmente il pubblico sarà disposto ad abbonarsi nuovamente per non perdersi le novità.

É chiaro che Netflix scommette sul fatto che la stragrande maggioranza degli utenti che minacciano di andarsene e non tornare più stia bluffando.