Netflix blocca la condivisione password in altri Paesi entro giugno

All'inizio di quest'anno Netflix ha imposto le restrizioni sulla condivisione delle password in alcuni Paesi, e questa novità sta gradualmente prendendo piede in altri Paesi: i prossimi sono gli USA, a partire dal secondo trimestre di quest'anno.

La piattaforma streaming ha parlato dei suoi piani sulla condivisione password Netflix, che prevede il pagamento di un extra da parte degli utenti per aggiungere altri account al proflo principale. Presto Netflix applicherà questa novità anche negli USA, addebitando le spese per gli account secondari per tutti gli utenti che condividono la stessa password.

Netflix richiederà a ogni abbonato di impostare un "luogo primario" per il proprio account negli Stati Uniti, proprio come avviene nei Paesi in cui la condivisione a pagamento è già in vigore. In questo modo si impedirà a chiunque non viva con loro di utilizzare il loro abbonamento Netflix, a meno di non pagare un extra.

Sono consentiti solo fino a due membri aggiuntivi per account e le tariffe per ogni utente aggiuntivo variano a seconda del Paese.