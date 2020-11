Moto G9 Power ha la batteria più grande che ci sia su uno smartphone

Alcuni degli smartphone con più autonomia hanno batterie da 5.000 mAh, e questa generalmente è la capienza maggiore che potete trovare su un telefono. Motorola però si è spinta oltre con il lancio del nuovo Moto G9 Power.

Moto G9 Power è il terzo smartphone della serie Moto G9, insieme al Moto G8 Power e al Moto G7 Power, chiamati così proprio per l'autonomia sopra la media. Questi ultimi due hanno una batteria da 5.000 mAh, ma Moto G9 si spinge oltre ogni limite con una batteria da ben 6.000 mAh.

Una capienza simile garantisce un'autonomia davvero elevata tra una ricarica e l'altra, anche se uno degli svantaggi potrebbe essere uno smartphone un po' troppo pesante come conseguenza.

Gli unici altri telefoni con batterie del genere sono gli smartphone rugged, pensati per essere resistenti e affidabili per un periodo prolungato anche in condizioni estreme. Non sono però progettati per l'utente medio, mentre invece il Moto G9 Power lo è. Possiamo dire che sia lo smartphone alla portata di tutti con la batteria più grande che ci sia sul mercato.

L'autonomia non è l'unico aspetto su cui vince Moto G9 Power, che ha anche il vantaggio di avere un prezzo concorrenziale di 200€.

Moto G9 Power: uno smartphone molto potente

Moto G9 Power ha un display HD+ da 6.8". Motorola non ha dichiarato nulla riguardo al refresh rate, quindi pensiamo sia del valore "standard" di 60 Hz. La fotocamera frontale da 16 MP è inserita in un foro sul display, posizionato in alto a sinistra.

Ci sono tre fotocamere posteriori: la principale da 64MP f/1.8 main, la lente macro da 2MP f/2.4 e il sensore di profondità da 2MP f/2.4. Per essere uno smartphone economico, il comparto fotografico è davvero promettente.

Il SoC è uno Snapdragon 662, in linea con la fascia di prezzo. Ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 512 GB tramite scheda microSD. Manca il supporto 5G, come in tutti gli altri membri della serie G9.

Come già accennato, la batteria è da ben 6.000 mAh, e Motorola afferma possa arrivare fino a 60 ore di utilizzo, cosa di cui ci accerteremo in fase di test. La ricarica è da 20 W, quindi non sarà esattamente veloce ricaricare completamente lo smartphone da zero.

Testeremo lo smartphone a breve in modo da poter scrivere una recensione dettagliata. Presto potremmo vedere anche un Moto G9 Power Lite, con una grande batteria e un prezzo ancora più piccolo, quindi teniamo le dita incrociate e per il momento restiamo in attesa.