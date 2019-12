I miglior televisori da 32 pollici

Se state cercando un televisore più piccolo o non riuscite a sostenere la misura - o il prezzo - degli enormi schermi pubblicizzati dai produttori attuali di TV, è disponibile una serie di ottimi televisori da 32 pollici con prestazioni eccellenti.

Gli schermi più grandi e le caratteristiche eccezionali di ultima generazione tendono ad attirare l’attenzione e voi potreste sentirvi pressati nella scelta di un televisore che non si adatterà alla vostra casa. Per fortuna oggi si trova ancora un gran numero di televisori da 32 pollici, con piattaforme software moderne e ad alta risoluzione. Questi prodotti ci semplificano la vita e ci aiutano a spendere meno, e meritano la stessa considerazione dei modelli più grandi.

Vale la pena sottolineare l’improbabilità che possiate trovare le funzioni dei migliori televisori in un piccolo televisore da 32 pollici. Ad esempio lo stesso risultato dei migliori TV OLED è fuori discussione, e non avrebbe molto senso avere la risoluzione 4K su schermi così piccoli.

Ciò non toglie che non possiate fare un affare con un eccellente televisore da 32 pollici con risoluzione Full HD a 1080p, una qualità dell'immagine cristallina e moderne funzioni smart e di connessione. In effetti, alcuni televisori da 32 pollici offrono persino caratteristiche più recenti come l’HDR.

Fortunatamente i nostri esperti di TV hanno testato e ricercato le migliori opzioni disponibili sul mercato. La cosa migliore è che i televisori più piccoli costano anche nettamente meno rispetto a un televisore OLED gigante come l' LG C9 OLED .

Continuate a leggere per saperne di più sulla nostra selezione dei migliori TV da 32 pollici del 2019 e assicuratevi di tornare spesso su questa pagina per conoscere i nuovi modelli aggiunti nel corso dell'anno.

1. Sharp Aquos LC-32HI5332E

Se non avete troppe pretese ma cercate comunque un prodotto che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco il modello da 32 pollici che fa per voi. Stiamo parlando di Sharp Aquos LC 32HI5332E, un piccolo televisore con prestazioni audio e video sorprendenti e un prezzo contenuto (poco più di €200).

Il marchio Harman Kardon è una garanzia per l’ottima riproduzione del suono. Infatti questo televisore offre un audio bilanciato e potente che raggiunge i 20W.

Lo smart TV Sharp dispone del sistema operativo proprietario Aquos Net+ che supporta le maggiori piattaforme video. Il suo principale punto di forza sta nella tecnologia LED di cui dispone, che offre una resa dei colori fedele soprattutto in termini di retroilluminazione e saturazione.

Tuttavia, poiché si tratta di un televisore con risoluzione HD Ready, la qualità delle immagini non può essere paragonata alle prestazioni video che offre un televisore Full HD. Eppure, dato il minimo compromesso richiesto, se cercate qualcosa di economico ma allo stesso tempo di qualità, noi di TechRadar lo consigliamo vivamente.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Audio di qualità

Risoluzione HD

Come è noto, LG è un marchio storico che vanta qualità e design, per questo noi di Techradar pensiamo valga la pena menzionare il modello LG 32LM6300PLA.

Si tratta di un televisore di fascia alta con un buon numero di funzionalità smart, che potrebbe rivelarsi un ottimo prodotto. Questo modello si adegua a piccoli ambienti e dispone del sistema operativo proprietario WebOs, intuitivo e dotato di un’ interfaccia semplice e intuitiva.

Con uno schermo LCD e la tecnologia Full HD Color Enhancer, LG 32LM6300PLA monta un potente processore quad-core in grado di regalarvi immagini precise, con una risoluzione straordinaria e colori intensi.

In termini di qualità audio, questo modello offre un suono ricco e multidimensionale grazie alle casse integrate.

Risoluzione a 1080p

Buona qualità delle immagini

Ottime funzioni smart

Audio discreto ma migliorabile

3. Samsung UE32N5370AUXZT

Tra i migliori TV da 32 pollici non può mancare un modello Samsung, il brand di televisori numero uno al mondo che offre tecnologia avanzata, design eccezionale e servizi innovativi. Stiamo parlando del Samsung UE32N5370AUXZT, che presenta un gradevole design ultra slim che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa.

Il modello offre una qualità video senza troppe pretese con una resa dei bianchi sicuramente migliorabile; tuttavia, per il suo prezzo di fascia bassa, il televisore vanta una resa dei neri di qualità.

La qualità audio è da considerarsi nella media, con frequenze alte e basse non particolarmente performanti.

Il televisore è dotato del sistema operativo Tizen, facile da gestire, chiaro e intuitivo, che permette la navigazione in Internet e il collegamento ad altri dispositivi Samsung per la riproduzione dei contenuti.

Vanta un’ampia gamma di applicazioni e noi possiamo affermare che Samsung UE32N5370AUXZT è davvero un ottimo dispositivo, anche per gli appassionati di gaming e per coloro che ricercano un prodotto economico ma altamente performante.

Ottima qualità dei neri

Funzioni smart eccezionali

Bianchi poco luminosi

4. Sony KDL32WD753

Non poteva mancare il brand Sony nella nostra selezione dei migliori televisori 32 pollici. Parliamo del modello Sony KDL32WD753, molto valido e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Si tratta di uno smart TV Full HD di fascia bassa perfetto per piccoli ambienti e per chi non ha un budget elevato, in grado di offrire un’ampia gamma di colori naturali e delle immagini dettagliate di qualità. L’unica pecca è che presenta un livello di neri poco intenso, anche se l’esperienza di visione resta di buon livello.

Per quanto riguarda la qualità audio il televisore monta due altoparlanti da 10W che garantiscono una buona potenza e qualità del suono. In effetti l’audio potrebbe essere leggermente più potente, ma è comunque chiaro ed equilibrato. Per un piccolo ambiente svolge il suo lavoro egregiamente.

Inoltre nonostante le dimensioni ridotte lo schermo è stato progettato con un ampio angolo di visione, per cui la qualità visiva resta uniforme da qualsiasi distanza o angolatura se ne fruisca.

Sony KDL32WD753 è dotato di un processore X-Reality PRO™ che assicura immagini chiare e nitide, dotate di una straordinaria naturalezza.

A differenza di altri smart TV che rientrano in questa fascia, Sony KDL32WD753 si basa sul sistema operativo Linux e non su Android. Per quanto riguarda le prestazioni, tutte le classiche operazioni quotidiane vengono svolte senza problemi. Il limite sta nell’assenza del browser e nella scarsa offerta di app, dato che non tutti i servizi fruibili online presentano un’applicazione compatibile con il sistema operativo supportato.

Buona qualità visiva

Audio da potenziare

Poche app compatibili con Linux

Fra i principali produttori di televisori in ambito europeo c’è sicuramente Philips. Il modello Philips Android TV 32PFS6402/12 è uno Smart TV compatto a risoluzione Full HD che misura 32 pollici. Vanta un design che non si limita a essere elegante e leggero, ma presenta anche una tecnologia di illuminazione innovativa e coinvolgente nota come Ambilight, elemento distintivo dei televisori Philips. I LED luminosi disposti lungo i lati del pannello riproducono fedelmente i colori di ogni scena e vi è anche la possibilità di scegliere il colore dell’illuminazione, che risulta piacevolmente soffusa e morbida. In questo modo l’esperienza visiva viene ampliata, offrendo un coinvolgimento maggiore rispetto ai normali Smart Tv.

Per quanto riguarda la resa audio, l’apparecchio offre performance altalenanti. Il sistema audio DTS assicura una riproduzione fedele e pura, con una potenza in uscita di 16W. Perciò la riproduzione sonora risulta nitida ma poco potente, e per avere un’esperienza coinvolgente è necessario installare una soundbar oppure collegare l’uscita audio a un impianto home theatre.

In termini di connettività questo Smart Tv Philips offre caratteristiche interessanti. Il sistema operativo Android integrato consente una navigazione semplice e intuitiva di tutte le applicazioni e i programmi presenti sul display, inoltre offre la possibilità di installare tantissime applicazioni per ogni finalità da Google Play. Tuttavia, vi raccomandiamo di non esagerare con i download, perché rischiereste di appesantire la navigazione e renderla meno fluida.

Questo modello dispone di un processore Dual Core con 8 GB di spazio di archiviazione espandibile, e può collegarsi ai canali DVB-T2 (anche HD) e DVB-S2.

Retroilluminazione Ambilight

Fluidità compromessa dall’apertura di troppe app

Quali TV consiglia TechRadar?

Sappiamo che acquistare un nuova TV può essere una seccatura enorme, soprattutto quando non siete sicuri di cosa state cercando. Ma non preoccupatevi, gli esperti di TechRadar vi forniranno delle classifiche per aiutarvi a scoprire quali funzionalità considerare nella ricerca del migliore TV da 32 pollici che fa per voi.

Con i televisori da 32 pollici una delle caratteristiche più importanti da cercare è la funzionalità "Smart TV". Quando si tratta dell’acquisto di un secondo o terzo televisore, le funzionalità intelligenti possono migliorarne drasticamente il valore e l'utilità per il semplice motivo che impediscono di dover acquistare un altro TV box o uno stick per lo streaming.

Tutte le funzionalità di questi dispositivi sono integrate in uno smart TV, il che permette di risparmiare tempo e denaro. Se state cercando un TV per la camera da letto o lo studio, dovreste optare per un dispositivo con funzionalità Wi-Fi che supporti lo streaming video e la condivisione di file.

Se possibile consigliamo di evitare TV con risoluzioni inferiori a 1080p. Certo, un'immagine a 720p andrà bene su uno schermo più piccolo, ma se cercate tutti i dettagli nelle immagini un TV a 1080p è la scelta migliore. Considerate che alcuni rivenditori e produttori potrebbero cercare di ingannare i clienti etichettando la maggior parte dei televisori da 32 pollici come "HD Ready", sottintendendo la presenza di risoluzione HD. Tuttavia, anche se la risoluzione inferiore a 1.366 x 768 si qualifica tecnicamente come 'HD Ready', questa fornirà un'immagine più sfocata e meno chiara rispetto ai televisori con un display full HD 1.920 x 1.080.

Un'ultima cosa da conoscere prima di decidere quale TV da 32 pollici fa per voi è il numero delle porte. Dispositivi come PS4, Nintendo Switch e lettori DVD/Blu-ray avranno bisogno di ingressi HDMI; la Nintendo Wii o altre console di gioco avranno bisogno di una connessione a componenti o persino composita; I PC, se non usano HDMI, probabilmente useranno un ingresso DVI o VGA; mentre i set top box Sky o via cavo necessiteranno di una porta HDMI aggiuntiva.

Se avete molti dispositivi diversi da connettere un TV da 32 pollici che presenta il numero di porte di cui avete bisogno rende le cose più semplici. Se ricordate questi suggerimenti non dovreste avere problemi a trovare il piccolo schermo che sognate.

