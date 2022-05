I nuovi TV Xiaomi con Fire TV costano pochissimo!

Xiaomi ha annunciato tre nuovi televisori, le Xiaomi TV F2, dotate si sistema operativo Fire TV. Abbiamo tre modelli da 43, 50 e 55 pollici, che arrivano sul mercato a prezzi davvero molto vantaggiosi. I nuovi prodotti sono frutto di una collaborazione tra Xiaomi e Amazon.

I tre modelli, infatti, costano €399, €449 ed €499, rispettivamente. Attenzione però, con l'offerta di lancio i prezzi sono anche più bassi: 339 (opens in new tab), 379 (opens in new tab) e 419 (opens in new tab) euro, rispettivamente. Non serve conoscere a memoria la lista dei migliori televisori per capire che €419 per un 55 pollici nuovo è un prezzo semplicemente incredibile.

I nuovi Xiaomi TV F2 sono televisori LED entry-level, con uno chassis parzialmente in metallo, anche se la maggior parte della struttura è in plastica. Oltre al pannello LED 4K, ci sono DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD. La compatibilità con gli standard è ottima, ma ci vorrà almeno una soundbar per ottenere un suono di buona qualità. Non ci aspettiamo molto dagli altoparlanti integrati.

Il dettaglio interessante è, chiaramente, il sistema operativo Fire TV. È lo stesso della Fire TV Stick 4K o della Fire TV Cube. Ci sono tutte le principali applicazioni di streaming, e comprensibilmente l'interfaccia tende a privilegiare i contenuti Amazon Prime Video.

Alexa è integrato nativamente, e c'è un microfono nel telecomando per i comandi vocali. Chi ha altri device con Alex potrà usarli per accendere e spegnere la TV.