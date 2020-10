Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9, i nuovi smartphone di Xiaomi

Xiaomi ospiterà un evento virtuale il 30 aprile che vedrà il debutto del nuovo Mi Note 10 Lite, oltre a rivelare la data di uscita della gamma Redmi Note 9. Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max sono già stati confermati per l'India, quindi domani scopriremo le versioni per il mercato europeo e assisteremo alla presentazione del Redmi Note 9.

L'evento si svolgerà alle 14:00 e sarà trasmesso in streaming su Twitter, Facebook, YouTube e sul forum della community Mi.

Un nuovo post sul forum ha confermato che Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà presentato durante l’evento, purtroppo non sappiamo altro su questo dispositivo. Il post sul forum ne mostra il design, ma per le specifiche dovremo aspettare la presentazione ufficiale. Come suggerisce il nome, dovrebbe essere una versione meno potente e costosa del Mi Note 10 .

