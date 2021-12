Matrix Resurrections in streaming, ecco come guardarlo legalmente

The Matrix Resurrections è il quarto capitolo della saga di Neo, interpretato dal leggendario Keanu Reeves.

Diretto da Lana Wachowsky, il film arriverà in italia il 1° gennaio 2022 al cinema. Se però non potete più aspettare e ve la cavate bene con l'inglese, c'è un modo assolutamente legale per poterlo vedere in occasione della sua data d'uscita statunitense, fissata per il 22 dicembre 2021. Ecco come.

Come guardare Matrix Resurrections in streaming

Matrix Resurrections arriverà in esclusiva su HBO Max lo stesso giorno del suo arrivo nei cinema statunitensi. Dunque, a partire da mercoledì 22 dicembre 2021 (tenendo conto della differenza di fusi orari), il nuovo capitolo della saga di Neo e Trinity sarà disponibile per un mese agli iscritti alla versione del servizio senza inserzioni pubblicitarie.

Purtroppo, HBO Max non è ancora disponibile in Italia, dunque per poter usufruire del servizio dovrete iscrivervi a un servizio VPN, al fine di aggirare il blocco regionale e crearvi un account HBO.

Ecco tutto quello che vi serve.

HBO MAX non è ancora disponibile in Italia (Image credit: HBO)

HBO MAX Oltre a un vastissimo catalogo di blockbuster, chi si iscrive alla versione ad-free di HBO Max avrà accesso al quarto capitolo della saga di Matrix il giorno dell'uscita al cinema, ovvero il 22 dicembre 2021. Dovrete acquistare un piano ad-free di quattro mesi. Se usate il codice sconto BEANIE2021, invece di pagarlo 59,96 dollari statunitensi, pagherete solo 49,99 dollari, che corrispondono a poco più di 44 euro al cambio attuale! Per accedere al servizio e abbonarvi dovrete avere una VPN attiva. HBO MAX Oltre a un vastissimo catalogo di blockbuster, chi si iscrive alla versione ad-free di HBO Max avrà accesso al quarto capitolo della saga di Matrix il giorno dell'uscita al cinema, ovvero il 22 dicembre 2021. Dovrete acquistare un piano ad-free di quattro mesi. Se usate il codice sconto BEANIE2021, invece di pagarlo 59,96 dollari statunitensi, pagherete solo 49,99 dollari, che corrispondono a poco più di 44 euro al cambio attuale! Per accedere al servizio e abbonarvi dovrete avere una VPN attiva.



NordVPN - La migliore VPN per TechRadar NordVPN è al primo posto della nostra classifica delle migliori VPN e per un buon motivo! Innanzitutto offre connessioni sicure e veloci, inoltre vi permetterà di iscrivervi a HBO Max e guardarne i contenuti, Matrix Resurrections incluso, senza problemi! Al momento potete sottoscrivere un piano di 2 anni a soli €2,92 al mese, con possibilità di rimborso totale entro 30 giorni! NordVPN - La migliore VPN per TechRadar NordVPN è al primo posto della nostra classifica delle migliori VPN e per un buon motivo! Innanzitutto offre connessioni sicure e veloci, inoltre vi permetterà di iscrivervi a HBO Max e guardarne i contenuti, Matrix Resurrections incluso, senza problemi! Al momento potete sottoscrivere un piano di 2 anni a soli €2,92 al mese, con possibilità di rimborso totale entro 30 giorni!

Dunque, ricapitolando:

- Iscrivetevi a un servizio VPN, noi vi consigliamo NordVPN, il miglior provider per TechRadar.

- Con la connessione VPN attiva (NordVPN è facilissimo da attivare, anche per i neofiti), scegliete un server statunitense e puntate il browser al sito di HBO MAX.

- Iscrivetevi al piano di quattro mesi ad-free usando il codice sconto BEANIE2021

- Per quattro mesi avrete la possibilità di godervi il catalogo HBO MAX, solo in lingua inglese, ma dovrete mantenere attivo il vostro abbonamento alla VPN. In alternativa, potrete richiedere il rimborso del servizio VPN entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se volete solo guardare Matrix, altrimenti, per i quattro mesi successivi potrete guardare tutto quello che vi piace dal catalogo della piattaforma di streaming statunitense.

Il codice BEANIE2021 dovrebbe garantire anche un berretto esclusivo The Matrix in omaggio, ma dubitiamo che verranno spediti fuori dagli USA e probabilmente andranno esauriti a brevissimo.

Matrix Resurrections - La trama

Thomas Anderson è tormentato da strani ricordi. La sua vita prende una svolta inaspettata quando si ritrova all'interno di Matrix, pur non rendendosene conto. Tutto questo cambierà quando capirà di essere Neo e che tutto ciò che lo circonda non è reale.