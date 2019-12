Mac Pro 2019: ruote da 480 euro e altre assurdità

Sin dal primo annuncio, è stato subito chiaro che il Mac Pro sarebbe stato un computer molto costoso. È un computer Apple pensato per i professionisti, dopotutto. Ora però sappiamo quanto può essere costoso; come hanno rilevato i colleghi di Tom's Hardware, si può arrivare a oltre 70mila euro.

Un dei dettagli più assurdi sono le ruote. Questo computer ha una grossa struttura metallica, quindi può essere molto pesante, è di sicuro metterci le ruote può avere un senso in alcuni casi. La cosa assurda è che queste ruote, se le prendete da Apple, vi costeranno 480 euro.

Vale la pena notare che il Mac Pro non è un computer da tenere in casa, né progettato per le vostre attività quotidiane. Si tratta di una macchina pensata per applicazioni professionali e per professionisti con molti soldi, e il prezzo riflette chiaramente l'idea. Tuttavia quasi 500 euro per quattro rotelle ci sembra comunque ridicolo, per quando siano ben progettate.

Questa è la stessa azienda, d'altra parte, che vende un piedistallo per il nuovo Pro Display XDR a 1.099 euro; in confronto le ruote sembrano un'offerta in saldo. Il prezzo di queste ruote, o forse sarebbe più corretto chiamarle rotelle, rende più che chiaro che non vedremo il Mac Pro nelle case, ma più probabilmente in qualche ufficio (di lusso).

E non è tutto

Il Mac Pro 2019 si può configurare tramite il sito Apple, e come abbiamo accennato scegliendo tutte le opzioni migliori si arriva a oltre 70.000 euro. E potrebbe essere anche di più, una volta che saranno disponibili le voci che Apple indica come "in arrivo". È una cifra sufficiente per comprarci un appartamento, in alcune aree, o un'auto di fascia molto alta.

Prevedibilmente le specifiche sono di quelle che lasciano a bocca aperta, e includono processori Intel Xeon a 28 core, 1,5TB di RAM, SSD da 4TB e due schede grafiche AMD Radeon Pro Vega, ognuna con 32GB di VRAM. A meno che non siate la Pixar, non vi serve una macchina del genere.

Il modello base costa "solo" 6.599 euro. È una cifra molto alta per un computer, che diventa assurda quando si considera che include solo 256GB di archiviazione. A questo prezzo, un SSD da 1 terabyte dovrebbe essere considerato il minimo. Invece dovrete pagare un extra per avere un SSD più grande.

Essenzialmente il Mac Pro è un computer oscenamente costoso, e dal prezzo sembra che Apple semplicemente non sia interessata a venderlo alle persone comuni. Se volete usare MacOS Catalina, probabilmente fareste meglio a scegliere un Mac mini oppure un MacBook Pro.