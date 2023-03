LG G3 OLED non è solo più luminoso, ma è anche più sostenibile

Non solo LG G3 è uno dei televisori OLED più luminosi che abbiamo mai provato, ma grazie a un raffinato processo di produzione è anche una scelta migliore per l'ambiente rispetto ai classici pannelli LCD/LED.

Il motivo per cui il TV OLED LG G3 è così luminoso è in parte dovuto al suo nuovo pannello MLA, che sta per "Micro Lens Array". Il processo di produzione è particolarmente tecnico e prevede l'inserimento di microscopiche lenti convesse in ogni pixel di un pannello OLED tradizionale: il risultato è un televisore più luminoso e più efficiente dal punto di vista energetico.

Ed è proprio per quest'ultima qualità che LG Display ha fatto un lavoro apprezzabile. L'azienda sudcoreana è attualmente l'unico produttore di pannelli OLED, e LG G3 OLED ha ottenuto la certificazione Carbon Footprint: ciò significa che LG G3 soddisfa gli standard globali sulle emissioni di gas ad effetto serra in ogni fase del suo processo produttivo.

LG C3 OLED non è solo molto più luminoso del G2 dello scorso anno, ma è anche più efficiente del 22% dal punto di vista energetico. (Image credit: LG)

Un OLED esemplare

Il motivo per cui il processo di produzione di questo TV LG è così ecologico è in parte dovuto alla natura della tecnologia OLED: poiché i TV OLED non necessitano di retroilluminazione, possono essere realizzati utilizzando una quantità di materiali plastici di gran lunga inferiore rispetto al pannello LED medio. LG Display sostiene che il G3 OLED utilizza fino al 90% di plastica in meno rispetto a molti televisori LCD/LED.

Ma le credenziali ecologiche del G3 non finiscono qui. Il suo pannello MLA è supportato da "META", l'algoritmo di miglioramento della luminosità dell'azienda che contribuisce a rendere il G3 più efficiente dal punto di vista energetico del 22% rispetto all'LG G2 OLED dello scorso anno.

In combinazione con la tecnologia Micro Lens Array, META consente al G3 di raggiungere 1.470 nit in una finestra HDR del 10%. Si tratta di un valore davvero sorprendente se si considera che LG C2 OLED raggiunge un picco di luminosità di poco superiore agli 800 nit. Non c'è da stupirsi dunque se LG sostiene che il G3 sarà fino al 70% più luminoso di un LG B3 OLED di fascia bassa.

Non sarà solo LG G3 a beneficiare di questi standard di produzione più rispettosi dell'ambiente. Anche i prossimi TV Philips OLED908 e Panasonic MZ2000 OLED monteranno lo stesso pannello Display LG MLA. Ciò significa che tre dei potenziali migliori TV OLED del 2023 saranno più efficienti dal punto di vista energetico di oltre il 20% rispetto ai modelli simili dello scorso anno.

I nuovi materiali anti-riflesso come Vanta Black possono aiutare i produttori ad aumentare la luminosità percepita dei TV senza aumentare il consumo energetico. (Image credit: Future)

Ottenere la massima luminosità possibile dai nuovi TV OLED nel 2023 senza renderli più energivori è un fattore essenziale se si considerano le nuove riforme energetiche in Europa. I recenti cambiamenti normativi dell'UE stabiliti nell'Indice di Efficienza Energetica (EEI) del 2023, stabiliscono un livello di consumo energetico massimo inferiore che sarà imposto a tutti i nuovi televisori prodotti. È un problema che sta già costringendo Samsung a ridurre il consumo energetico dei suoi TV 8K, come il Samsung QN900C.

Per conformarsi a questi standard rivisitati, i produttori dovranno diventare più smart per quanto riguarda la produzione di energia. È per questo che tecnologie come Vanta Black, completamente anti-riflesso, sono così interessanti.

Questo nuovo materiale anti-riflesso sarà presente sia nell'LG G3 OLED che nel Panasonic MZ2000 e, cosa fondamentale, contribuisce ad aumentare la luminosità complessiva percepita dei migliori televisori in circolazione senza richiedere un maggiore consumo energetico.

È lodevole che l'avvento dei pannelli MLA renda i TV OLED di fascia alta più efficienti dal punto di vista energetico. Però, c'è un però: in che misura ne beneficeranno i TV OLED di fascia più bassa? Questo è un punto cruciale, se vogliamo ottenere vantaggi ambientali più significativi.