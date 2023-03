LG si riconferma pioniera nel settore TV OLED con il nuovo G3

G3 è la nuova serie di TV OLED LG 4K di punta dell'azienda per il 2023 e apporta una serie di miglioramenti rispetto alla serie LG G2 dello scorso anno.

Il TV OLED G3 utilizza un nuovo processore α9 Gen6 AI dotato di numerose di funzioni per migliorare le immagini ad alta gamma dinamica con OLED Dynamic Tone Mapping Pro, che divide le immagini in 20.000 blocchi e ottimizza ciascuno di essi in tempo reale, e HDR Expression Enhancer, una tecnologia che riconosce gli aspetti rilevanti di ciò che si sta guardando - un volto, ad esempio - e sfrutta il deep learning per applicare la mappatura dei toni e migliorare la nitidezza di una determinata area.

Ma la novità più interessante della serie LG G3 è il Brightness Booster Max, un trio di perfezionamenti che consente di aumentare del 70% il picco di luminosità dei televisori LG rispetto ai normali OLED, come i nuovi modelli della serie B3. Questa caratteristica, da sola, potrebbe far rientrare il nuovo G3 nella nostra lista tra i migliori TV per il 2023 e lo posizionerebbe anche tra i migliori TV OLED.

Techradar ha avuto l’occasione di visionare i nuovi prodotti in anteprima.

LG G3: specifiche, design, prezzo

Oltre al nuovo Brightness Booster Max che include la tecnologia nota come MLA, in grado di migliorare i pannelli OLED aggiungendo una superficie irregolare, simile a una lente, che trasmette la luce dai singoli pixel del display in modo più efficace e con minori perdite rispetto ai modelli precedenti, ogni modello della serie G3 dispone di quattro porte HDMI 2.1 (larghezza di banda 48Gbps) e supporta 4K 120Hz, VRR, FreeSync Premium e Nvidia G-Sync per i giochi.

Il design "One Wall ultra-seamless" di LG per i modelli G3 consente di montarli a parete senza alcuna fessura visibile e i set sono costruiti con un nuovo e leggero materiale in fibra composita (ad eccezione del modello da 83 pollici). Sono inoltre dotati di tecnologia Super Anti Reflective per ridurre i riflessi dello schermo e di una garanzia di cinque anni sul pannello.



Le novità sono molte e gradite, ma il prezzo sarà più alto al lancio rispetto ai modelli della generazione precedente: si parte dai 2.800 euro della versione da 55 pollici per arrivare agli 8.700 euro della variante più grande da 83 pollici. I nuovi televisori LG dovrebbero arrivare sul mercato durante il mese di marzo 2023.