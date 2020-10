LG BX vs LG B9 OLED: vale la pena acquistare il nuovo LG BX?

Il TV OLED LG BX, il modello entry-level della nota gamma del colosso coreano, verrà commercializzato in Italia nel corso del quarto trimestre del 2020.

Coloro che potranno permettersi il lusso di scegliere tra i due modelli o stanno pensando di aggiornare il B9 all’ultima versione, dovrebbero dare un’occhiata alla nostra guida.

I televisori OLED non sono ancora accessibili, tuttavia la gamma LG B offre prezzi competitivi. Il nuovo LG BX dovrebbe essere distribuito nei formati da 55 e 65 pollici e con un prezzo di partenza di 1.550 euro; è significativamente inferiore al prezzo di lancio del B9 e dovrebbe offrire interessanti miglioramenti nella qualità video.

Hisense non produce più TV OLED e il suo OLED O8B non ha offerto un'esperienza soddisfacente durante i nostri test, per cui LG è l’unica azienda a offrire un TV OLED “economico”. In questa guida, vi forniremo tutte le informazioni necessarie affinché possiate valutare al meglio l’acquisto dei TV OLED BX e B9. A breve, pubblicheremo anche la recensione dell’LG BX.

LG BX vs LG B9: prezzi

I prezzi dell'LG BX OLED non sono ancora stati confermati per il nostro Paese, ma pare che avrà un prezzo aggressivo rispetto al modello dello scorso anno e al resto della gamma OLED 2020 di LG.

La variante da 55 pollici dovrebbe essere commercializzata a circa 1.550 euro, mentre il modello da 65 pollici a 2.500 euro.

A confronto, la versione da 55 pollici dell'LG B9 aveva un prezzo di lancio di 2.500 euro, mentre quella da 65 costava ben 3.400 euro. Nel corso del 2020, il prezzo del B9 è diminuito e ora si può acquistare quasi a metà prezzo.

Pare che LG sia riuscita a diminuire ulteriormente il prezzo del TV OLED BX, il che potrebbe essere dovuto sia a una strategia di marketing dovuta alla situazione economica globale, che a un affinamento del processo produttivo.

A oggi, potete acquistare il modello da 55” del B9 a circa 1.200 euro e la variante da 65” intorno ai 1.900 euro.

LG B9 OLED (2019) (Image credit: LG)

LG BX vs LG B9: processore e qualità dell'immagine

Il prezzo contenuto dell’LG BX si riflette sulla sua scheda tecnica, infatti monterà il processore a7 Gen 3, a differenza dei modelli superiori che saranno dotati del chip a9 Gen 3. Discorso simile anche per il B9 che ha dovuto accontentarsi del chip a7 Gen2.

L'anno scorso, abbiamo recensito l' LG B9 , che abbiamo reputato un ottimo TV OLED entry-level, eccezion fatta per del rumore occasionale, nonché prestazioni di upscaling nella media. Detto questo, la qualità del pannello era indiscutibile.

Il nuovo processore dovrebbe leggermente migliorare la qualità delle immagini, sebbene sia improbabile che raggiunga le prestazioni del TV LG C9 . LG BX includerà la nuova tecnologia di elaborazione Face Enhancing per riprodurre al meglio la tonalità della pelle e i dettagli del volto.

Il processore a9 è ben più prestante del chip a7 inserito negli OLED LG BX e B9 (Image credit: LG)

LG BX vs LG B9: design e specifiche

Processore a parte, non ci sono particolari differenze di design, formato o input tra LG BX e LG B9.

I modelli BX e B9 sono/saranno entrambi disponibili nei formati da 55 pollici e 65 pollici e vantano anche lo stesso peso (19,9 Kg supporto incluso).

LG BX monta un impianto audio da 40 W di cui un subwoofer da 20 W, aggiunto alla serie B per la prima volta lo scorso anno. Entrambi i TV sono dotati di altoparlanti a 2,2 canali, come quelli del C9, tuttavia la diffusione audio è rivolta verso il basso.

LG BX supporta lo standard Bluetooth 5.0, come B9, rispetto alla versione 4.2 del B8. Dobbiamo ancora scoprire esattamente quali porte siano integrate nel BX, ma ci aspettiamo un buon numero di ingressi HDMI e USB.

LG BX e B9 sono TV 4K/HDR, supportano il formato video Dolby Vision (ma non HDR10+), l’audio surround Dolby Atmos e il software webOS smart TV. Entrambi vengono forniti con l'elegante telecomando LG magic remote, inoltre supportano gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant; possono anche connettersi ai dispositivi Google Home e Amazon Echo.

Il supporto per Apple AirPlay 2 sarà disponibile anche sul BX.

Il sistema operativo webOS di LG potrebbe essere il migliore in commercio (Image credit: LG) (Image credit: LG)

LG BX vs LG B9: quale comprare?

I TV OLED serie B di LG sono dispositivi ideali per chiunque abbia un budget contenuto, sebbene si debba sborsare ancora più di 1.000 euro per acquistarne uno.

Nella recensione dell’LG B9, abbiamo scritto che presentava gli stessi difetti del vecchio LG B8: occasionale rumore nell’elaborazione delle immagini e un upscaling non all’altezza di quello offerto dai processori Gen9. È improbabile il chip del BX porti a un salto di qualità in questo senso o quantomeno non sufficiente a giustificare un aggiornamento dall’LG B9. Detto questo, sulla carta, LG BX sembra un TV OLED più appetibile del B9.

Quest’ultimo sarà presto in vendita anche in Italia e con un prezzo di lancio inferiore rispetto a quello del B9. Nel complesso, ci aspettiamo immagini impressionanti con qualche pecca nell’upscaling.