Lego Star Wars, ecco il nuovo set Lego dedicato alla serie Disney+ The Bad Batch

É arrivato il nuovo set Lego "Shuttle di attacco The Bad Batch", in onore dell'omonima nuova serie TV Disney Plus. Questo set Lego Star Wars è pensato per i bambini dai 9 anni in su e per i fan di Star Wars di tutte le età, per rivivere le appassionanti missioni della serie animata Star Wars: The Bad Batch.

Il set Lego si compone di 969 pezzi, comprende due acceleratori di terra ed è completo di deposito di armi, ali pieghevoli e tiratori a molla. Misura 20 cm di altezza, 25 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza con le ali ripiegate e ha un prezzo di 99,99€. I membri del gruppo di cloni d'élite che pilota la navetta d'attacco Bad Batch (Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair) sono stati ricreati in minifigure Lego.

Jens Kronvold Frederiksen, Creative Lead di LEGO Star Wars, ha dichiarato di essere "entusiasta di poter finalmente rivelare questo nuovo fantastico modello che celebra il lancio della nuova serie animata. I personaggi di Star Wars: The Bad Batch sono così unici da meritare una navetta fantastica, lo Shuttle di attacco sicuramente lo è. Siamo certi che il set ispirerà molti giovani fan per rivivere le loro scene preferite della nuova serie, e ad inventare sempre nuove avventure”.

Il set è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale Lego, e verrà messo in vendita a partire dal 1 agosto 2021.