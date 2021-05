Le funzioni esclusive di PS5 DualSense arrivano anche su PC

Se siete in possesso di un controller PS5 DualSense e una copia di Metro Exodus: Enhanced Edition, da oggi potete provare il famigerato feedback aptico anche sul vostro PC.

Una patch rilasciata di recente ha introdotto il supporto per il feedback apitco e per i grilletti adattivi di PS5 DualSense su Metro Exodus su PC, anche se solo in modalità cablata. Entrambe le funzioni sono studiate per migliorare l'esperienza di gioco aumentando l'immersività.

L'utente Twitter mrdomino ha condiviso un video del controller DualSense nel quale si vede la reazione dei grilletti adattivi (molto simile al rinculo della pistola) mentre vengono sparati dei colpi di arma da fuoco su Metro Exodous: Enhanced Edition.

After a patch today, Metro Exodus Enhanced Edition became the first PC game to support haptic feedback and adaptive triggers officially (vid source is reddit) pic.twitter.com/CC3bUiKjwlMay 21, 2021 See more

I grilletti adattivi di DualSense sono senza dubbio tra le funzioni più amate di PS5 e si possono sfruttare al meglio solo con titoli dedicati come Astro Playroom. Il feedback aptico è una funzione contribuisce fortemente ad aumentare il livello di realismo grazie a un sistema di vibrazioni in grado di simulare, ad esempio, una pioggerellina in Returnal o un asfalto sconnesso in Dirt 5. Anche in questo caso però è necessario il supporto nativo del controller all'interno del gioco per potervi accedere.

Steam ha introdotto il supporto per il controller PS5 DualSense dallo scorso novembre, che finora era limitato a un uso "standard" e le funzioni speciali si potevano sfruttare solo giocando su PS5. Anche se al momento rimane da vedere quanti sviluppatori di titoli per PC decideranno di aggiungere il supporto nativo per il controller PS5, speriamo siano in molti in modo da poter provare il feedback aptico su un numero crescente di titoli.

In questi mesi diversi titoli PS5 hanno fatto il loro esordio su PC, come avvenuto di recente con il porting dell'esclusiva Sony Days Gone.

Anche se siamo convinti che ci saranno diversi nuovi titoli PS4 disponibili per PC nei prossimi mesi, rimane da capire se potremo giocare a giochi come Demon’s Souls e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, e se al momento del loro arrivo sarà possibile sfruttare le funzioni esclusive del controller Sony.