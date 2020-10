iPhone 9: la presentazione è vicina

iPhone 9 , o iPhone SE 2, potrebbe essere presentato da un giorno all'altro, e sebbene non conosciamo la data d’uscita ufficiale, una nuova voce suggerisce che non manchi molto all’evento.

Jon Prosser , un leaker con un discreto track record, afferma che Apple intenda distribuire il nuovo iPhone il 22 aprile e presentarlo il 15 aprile.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020