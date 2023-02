iPhone 15: nuovo design per le fotocamere sul retro (forse)

È probabile che manchino ancora sette mesi alla presentazione ufficiale dell'iPhone 15, ma nel frattempo ci sono molti leak e indiscrezioni da analizzare, tra cui una che indica una "nuova fotocamera" per iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

La notizia proviene dall'informatore ShrimpApplePro (via GSMArena) su Twitter. Tuttavia, non sono stati forniti altri dettagli, per cui non è chiaro come si differenzieranno esattamente le fotocamere dei successori dell'iPhone 14 e dell'iPhone 14 Plus. Probabilmente si tratterà di un nuovo design.

ShrimpApplePro è un leaker che in passato ha saputo fornire informazioni accurate, ma non sempre. Tra le previsioni corrette, ricordiamo quella sulle dimensioni della batteria dell'iPhone 14 Pro Max. Dunque, potrebbe esserci un fondo di verità ma, al momento, è meglio non entusiasmarsi troppo per il presunto nuovo design della fotocamera di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Analisi: diamo il via ai pettegolezzi

Per quanto riguarda l’estetica, il bump della fotocamera sul retro dell'iPhone 14 è identico a quello dell'iPhone 13, che a sua volta rappresenta solo una leggera variazione (in termini di posizionamento dell'obiettivo) rispetto a quello presente su iPhone 12 e iPhone 11.

Si potrebbe quindi dire che non abbiamo visto un sostanziale rinnovamento del bump della fotocamera dell'iPhone dal 2019 ed è possibile che Apple abbia davvero intenzione di proporre un nuovo design.

Su Twitter sono già iniziate le speculazioni su cosa potrebbe significare l'allusione al "nuovo bump della fotocamera". Forse verranno aggiunti altri obiettivi oltre ai due moduli da 12MP del modello attuale, o forse il bump diventerà più grande o più pronunciato.

Apple potrebbe anche seguire l'esempio del Samsung Galaxy S23 e separare gli obiettivi della fotocamera sul retro, senza alcun alloggiamento visibile intorno ad essi.