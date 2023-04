iPhone 15 Ultra, la fotocamera batterà Galaxy S24 Ultra

The iPhone 14 Pro already has an impressive triple-camera setup

Solo la scorsa settimana è trapelata un'indiscrezione che spiega come le capacità di zoom del futuro Samsung Galaxy S24 Ultra potessero superare di gran lunga i migliori iPhone di Apple, ma le ultime notizie suggeriscono che iPhone 15 Ultra sarà dotato di una fotocamera in grado di competere con il prossimo smartphone Samsung top di gamma.

Secondo il leaker Revengus (Si apre in una nuova scheda), iPhone 15 Ultra sarà dotato di una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile; la stessa configurazione che si dice sarà presente su Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra, ovvero il miglior smartphone attualmente sul mercato, è dotato di due teleobiettivi, ma si prevede che il suo successore sostituisca gli obiettivi 3x e 10x del primo con un singolo sensore dotato di zoom variabile. iPhone 14 Pro Max, invece, può zoomare otticamente solo fino a 3x.

iPhone 15 Pro max,Same image sensor as its predecessorTelephoto camera with variable zoomApril 15, 2023 See more

Come già affermato nell'articolo precedente, le fotocamere con zoom ottico variabile sono eccezionalmente rare tra gli smartphone. Sony Xperia 1 IV ne utilizza uno, ma è in grado di zoomare solo tra 3,5x e 5,2x.

Naturalmente, per il momento tutte le notizie sulla fotocamera di Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Ultra non sono altro che indiscrezioni non confermate in alcun modo. Per saperne di più in via ufficiale, non ci resta che attendere i rispettivi eventi di lancio.