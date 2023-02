iPhone 15 Pro si mostra con un nuovo design

The iPhone 14 Pro

Le indiscrezioni sul prossimo iPhone 15 diventano sempre più numerose, e ora sono trapelati nuovi render del modello Pro che mostrano non pochi cambiamenti rispetto al modello attualmente in vendita.

I render, condivisi da 9to5Mac (Si apre in una nuova scheda), si basano su dettagli forniti da un "affidabile produttore di custodie protettive": per quanto riguarda le differenze rispetto a iPhone 14 Pro, abbiamo cornici più sottili sui lati dello schermo e un formato complessivo più arrotondato. La porta Lightning è stata sostituita da una USB-C, come già ci aspettavamo quest'anno.

Ecco come potrebbe essere iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac)

Non solo curve

Le cornici sono più curve rispetto al passato, ricordando il design dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici e del nuovo MacBook Air M2", scrive 9to5Mac. "Questo potrebbe rendere lo smartphone più comodo da tenere in mano".

Sul retro è presente anche un modulo più spesso per la fotocamera, un altro dettaglio che è stata menzionato in precedenti indiscrezioni, anche se probabilmente riguarda solo l'estetica esterna dello smartphone.

Questi render coincidono con una foto di iPhone 15 Pro emersa la scorsa settimana: mostra solo la porta USB-C per i dati e la ricarica del telefono, ma lascia intendere che la cornice e i bordi del dispositivo saranno un po' più arrotondati.

Piccoli miglioramenti

Se questi render si riveleranno affidabili - e non abbiamo alcun motivo per pensare che non lo siano - dimostrano che nel 2023 il design di iPhone sarà il protagonista di un sottile cambiamento, senza troppi stravolgimenti.

Da quello che si evince da questa fuga di notizie, ci piace la direzione che Apple sta prendendo, abbandonando i bordi più piatti e spigolosi dei modelli iPhone 14 in favore di un design più morbido e arrotondato.

D'altra parte, le cornici più sottili significano più spazio per lo schermo in un telefono delle stesse dimensioni, anche se è improbabile che la risoluzione dei display cambi.

È inoltre positivo che Apple passi l'iPhone all'USB-C, in linea con gli iPad, anche se questo potrebbe comportare dei vincoli.