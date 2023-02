iPhone 15 Pro, ecco la prima foto, conUSB-C!

È da poco comparsa quella che sembra essere la prima immagine di un iPhone 15 Pro e, se confermata, si tratta del primo iPhone con porta USB-C.

Questa immagine, condivisa da @URedditor (Si apre in una nuova scheda) su Twitter (via WCCFTech (Si apre in una nuova scheda)), non ci offre uno sguardo completo sul telefono, ma rivela quello che potrebbe essere il più grande cambiamento di design che vedremo con il prossimo modello.

In particolare, viene mostrato il bordo inferiore del telefono, con una porta USB-C in bella mostra. A dire il vero, è da un po' che si chiacchiera su questa possibilità, che per Apple è praticamente un obbligo visto che c'è una normativa europea da rispettare. Tuttavia, norma alla mano, Apple potrebbe aspettare fino ad iPhone 16 prima di essere obbligata a usare USB-C, quindi la sua presenza su iPhone 15 sarebbe una relativa sorpresa.

Sicuramente è il cambiamento più grosso che ci si possa aspettare sul nuovo iPhone del 2023.

(Image credit: @URedditor)

Chissà se un caricatore veloce "qualsiasi" potrà caricare velocemente anche un iPhone 15 ...

La fonte ha inoltre affermato (via MacRumors (Si apre in una nuova scheda) )che l'USB-C sarà utilizzato su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 e che Apple sta pianificando di sostituire il controller Lightning E75 con un "controller di porta E85 per la serie iPhone 15".

Non è ben chiaro che cosa significhi, ma probabilmente c'entra qualcosa con i caricabatteria e la relativa compatibilità. Visto che molti tra i migliori smartphone in commercio sono venduti senza caricabatteria nella scatola, dopotutto, è spontaneo domandarsi se Apple supporterà la ricarica rapida di altre marche. Dopotutto, la legge europea obbliga solo a usare lo stesso tipo di connettore, non a supportare tutte le funzioni.

Sebbene la porta USB-C sia il fulcro di questa immagine trapelata, ci sono anche altri dettagli da notare. Ad esempio, il telefono mostrato sembra avere una finitura in metallo spazzolato, diversa da quella di iPhone 14. Questo potrebbe essere dovuto al presunto passaggio al titanio per i modelli Pro dell'iPhone 15 (e iPhone 15 Ultra, naturalmente).

Infine, la cornice è leggermente più curva ai bordi rispetto ai modelli attuali, un'altra cosa che avevamo sentito in precedenza e che potrebbe essere prevista.

Ovviamente, la notizia è da prendere con cautela, come sempre quando si tratta di informazioni non ufficiali. A maggior ragione perché, in questo caso, non è una fonte conosciuta o nota per la sua affidabilità. Sicuramente sembra una cosa che potrebbe essere vera, ma bisogna aspettare per avere conferme o smentite.

Analisi: il passaggio all'USB-C è una buona mossa, se fatta bene

Il passaggio all'USB-C potrebbe consentire velocità di trasferimento dati molto più elevate rispetto a quelle supportate da Lightning, oltre al fatto - ovviamente - di poter usare i milioni di cavi USB-C che già abbiamo in casa. Ma nessuna delle due cose è garantita.

Apple dovrebbe scegliere di supportare velocità di trasferimento più elevate e le indiscrezioni attuali suggeriscono che mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max - o l'iPhone 15 Ultra, come potrebbe essere chiamato - offriranno effettivamente velocità più elevate, l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus non lo faranno.

Per quanto riguarda la compatibilità con caricatori e cavi "non Apple", anche in questo caso potrebbero esserci delle restrizioni e dei limiti. Diverse indiscrezioni, infatti, hanno lasciato intendere che Apple potrebbe limitare la compatibilità con caricatori e cavi di altre marche. Se lo facesse, andrebbe chiaramente contro lo spirito della normativa europea, ma un'eventuale causa legale andrebbe avanti per anni - cosa che alla fine andrebbe a tutto vantaggio di Apple.

Sarà interessante vedere quanto le nuove regole dell'UE consentiranno effettivamente ad Apple di avere "mano libera", ma per il momento c'è il rischio di avere un iPhone 15 con una porta USB-C che "funziona a metà". Speriamo di no!