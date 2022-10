iPhone 15 Pro, Apple abbandona i tasti fisici

Apple abbandonerà i tasti fisici per il controllo del volume e l’accensione/spegnimento del nuovo iPhone 15 Pro. L’azienda sembra dunque intenzionata a discostarsi dal design dei modelli lanciati nel 2022, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

La notizia arriva da un tweet del noto analista Min-Chi Kou, rivelatosi più volte affidabile in passato. I nuovi modelli di iPhone saranno quindi dotati di un sistema di feedback aptico, atto a sostituire le controparti fisiche, che simuleranno la sensazione di pressione tramite vibrazione, la quale confermerà l’input.

Non è la prima volta che Apple adotta questa soluzione, ma è dai tempi del tasto Home di iPhone 7 che il feedback aptico non si vedeva su uno smartphone Apple. Attualmente, il sistema viene utilizzato principalmente per il trackpad dei Mac.

iPhone 15 Pro: cosa comporta il ritorno al feedback aptico?

Stando a quanto dichiarato da Min-Chi Kou, l’hardware aptico verrà installato all’interno del nuovo iPhone nel lato destro e sinistro. Apple si appresta ad affrontare una nuova sfida di design, poiché l’implementazione dell’hardware per il sistema aptico porterà, probabilmente, a un aumento del peso di iPhone 15 Pro, sulla scia di quanto avvenuto per Watch Ultra.

È inevitabile che l’introduzione di nuove componenti hardware si rifletta sul prezzo, per questo si sospetta che l’eliminazione dei tasti fisici sarà caratteristica della sola serie Pro, mentre il modello base di iPhone 15 sarà destinato a chi non volesse abbandonare il vecchio design o spendere di più.

Tuttavia, nulla è ancora stato confermato in merito e manca ancora molto all’eventuale uscita dei nuovi modelli. Sicuramente si potrà avere un’idea più chiara circa il cambio di rotta dell’azienda quando i futuri leak confermeranno o meno la scelta di design.

Ciò che invece non ha bisogno di rivelazioni da fonti esterne è il passaggio alla connettività USB-C, già confermato dalla stessa Apple, che permetterà agli utenti di utilizzare i relativi caricatori e renderà iPhone più accessibile a molti consumatori.