iPhone 15: i prototipi delle custodie svelano le differenze rispetto a iPhone 14

Se possedete uno smartphone della gamma iPhone 14 e speravate di poter utilizzare la stessa custodia per un modello equivalente della prossima serie iPhone 15, pare che sarete costretti a comprarne una nuova, dato che le dimensioni dei nuovi dispositivi sembra saranno lievemente diverse dai modelli attuali.

È quanto emerge da un test effettuato dal sito giapponese Macotakara, che acquistando alcuni mockup di iPhone 15 venduti su Alibaba, ha provato a inserire delle custodie per iPhone 14: il risultato è che nessuna di queste calzava a pennello.

Come si può vedere nel video qui sotto, è emerso che, a causa del modulo della fotocamera leggermente più grande di 1mm in alcuni modelli, le custodie non entravano nella maggior parte dei casi. Nei mockup di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, anche i pulsanti del volume avevano una forma leggermente diversa, non era quindi possibile adattare alla perfezione le custodie.

Secondo le voci, proprio questi modelli potrebbero avere un singolo pulsante fisico per il volume, motivo per cui anche in questo caso le misure saranno diverse, rendendo inutilizzabili le attuali custodie. L'alloggiamento per la fotocamera leggermente più grande nei mockup, conferma inoltre le precedenti indiscrezioni che affermavano proprio la stessa cosa.

L'unico modello di iPhone 15 su cui pare sia possibile utilizzare le custodie del suo predecessore è iPhone 15 Plus, che mantiene invariate le misure per quanto riguarda fotocamera e scocca. Come però anticipato da ormai un po' di tempo, i nuovi iPhone saranno i primi a far uso del connettore USB-C, di conseguenza il ritaglio inferiore per la porta potrebbe non adattarsi alla perfezione.

Macotakara ha anche testato questi mockup con le pellicole per lo schermo destinate alla serie iPhone 14 e, in questo caso, nessuna di queste erano applicabili a nuovi iPhone. Se ciò non sorprende per quanto riguarda iPhone 15 e iPhone 15 Plus, per via dell'adozione della nuova isola dinamica, iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max, sempre secondo i rumor, adotteranno dei display un po' più piccoli probabilmente per via delle cornici ancora più sottili.

(Image credit: Macotakara)

Quanto sono affidabili i mockup di iPhone 15?

Nonostante i mockup degli iPhone 15 forniscano dei dettagli importanti attraverso le dimensioni, non si può dare per certo che i futuri iPhone saranno davvero così. Macotakara è un sito affidabile, con una discreta esperienza per quanto riguarda le indiscrezioni, ma non possiamo ancora essere al 100% certi delle dimensioni dei mockup.

Spesso questi sono piuttosto accurati, dato che si basano sui dei dati forniti direttamente dai produttori di accessori. A volte, tuttavia, questi sono semplicemente fabbricati in base alle varie notizie e indiscrezioni che circolano in rete. La differenza di appena 1mm per quanto riguarda la grandezza del modulo della fotocamera, non ci assicura che le dimensioni dei mockup siano veramente precise.

Quanto costatato da Macotakara, tuttavia, è in linea con le voci che si sono susseguite fin qui, è quindi possibile che questi mockup siano delle rappresentazioni accurate di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra).