iPhone 15, ecco perchè sarà l'iPhone più venduto degli ultimi anni

Nonostante le recenti indiscrezioni suggeriscano che la futura serie iPhone 16 apporterà aggiornamenti più significativi rispetto ai prossimi iPhone 15, i nuovi iPhone in uscita a settembre potrebbero comunque essere una trovata vantaggiosa per Apple a causa del numero di iPhone ormai quasi obsoleti attualmente in circolazione.

Secondo l'analista Dan Ives, "circa 250 milioni di iPhone non vengono aggiornati da oltre quattro anni, il che pone Apple di fronte a un importante ciclo di aggiornamenti in vista dell'anniversario dei 15 anni".

Il lancio della serie iPhone 15 potrebbe diventare una mossa vincente per Apple, ha spiegato Ives alla CNBC, aggiungendo che un aumento delle entrate dai servizi Apple porrà l'azienda in una "solida posizione di forza" fino al 2024.

È difficile verificare l'affermazione di Ives riguardo al numero di iPhone non aggiornati, ma già nel 2019 il ricercatore Toni Saccanoghi aveva condotto uno studio e rilevato che il tempo medio di aggiornamento degli iPhone è passato da tre anni a quattro. E non è difficile capire perché.

In genere Apple supporta gli iPhone con i principali aggiornamenti software per almeno cinque anni dal lancio: iPhone X (rilasciato nel 2017) quest'anno non sarà supportato da iOS 17, il che significa che i consumatori possono tranquillamente tenere un iPhone di quattro o cinque anni fa senza temere di perdere qualcosa in termini di funzionalità e sicurezza.

Inoltre, con l'avanzamento degli iPhone nel corso degli anni, il divario tecnologico tra i nuovi modelli si è ridotto, soprattutto ultimamente. Ad un occhio inesperto, ad esempio, c'è poco da distinguere tra iPhone 12 e iPhone 14, ed evidentemente i consumatori non si sono sentiti obbligati a possedere l'ultimo iPhone se il modello che già possiedono è ancora in buone condizioni.

Dopo quattro anni, però, gli iPhone possono iniziare a sembrare un po' obsoleti. L'iPhone del 2019, iPhone 11, è ancora un ottimo telefono che continuerà a essere supportato fino al 2025, ma iPhone 15 sarà nettamente più leggero, più luminoso e più veloce della sua controparte di quattro anni fa, e questo senza considerare le innovazioni che porteranno iPhone 15 Pro e il tanto vociferato iPhone 15 Ultra.

Per sapere come saranno i prossimi iPhone, date un'occhiata ai nostri confronti speculativi tra iPhone 15 vs iPhone 14, iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra.